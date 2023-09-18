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Survivor All-Star'a hazırlanan Nagihan 6 ıslak hamburger 4 dilli kaşarlı yedi "Rakiplerimi de yiyeceğim" Survivor'la sallamış Acun Ilıcalı'yla atışmıştı

Survivor 2024 All-Star yarışmacılarını tek tek açıklayan Acun Ilıcalı'nın, "Survivor'da çok üçkağıt dönüyor, bir daha asla gitmem" diyen Nagihan Karadere'yi de açıklaması olay yaratmıştı. Bu sezon tarihinde ilk kez oylama sistemi yapılmayacak olan Survivor'a şimdidenn iddialı bir giriş yapan Nagihan Karadere önce 6 ıslak hamburger 4 dilli kaşarlı tost yedi ardından "Rakiplerimi de yiyeceğim" dedi.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2023, 16:08 Güncelleme 12 Ekim 2023, 11:15
Survivor All-Star’a hazırlanan Nagihan 6 ıslak hamburger 4 dilli kaşarlı yedi Rakiplerimi de yiyeceğim Survivor’la sallamış Acun Ilıcalı’yla atışmıştı 1

Survivor All Star'a katılacak olan Nagihan Karadere, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

Survivor All-Star’a hazırlanan Nagihan 6 ıslak hamburger 4 dilli kaşarlı yedi Rakiplerimi de yiyeceğim Survivor’la sallamış Acun Ilıcalı’yla atışmıştı 2

Nagihan Karadere, bol bol yemek yiyerek ve aşırı spor yaparak kendini yarışmaya hazırlıyor.

Survivor All-Star’a hazırlanan Nagihan 6 ıslak hamburger 4 dilli kaşarlı yedi Rakiplerimi de yiyeceğim Survivor’la sallamış Acun Ilıcalı’yla atışmıştı 3

Etiler'de görüntülendi. 6 ıslak hamburger 4 dilli kaşarlı tost yiyen ünlü sporcu, "Hem güzelliğimi, hem antrenmanımı hem de beslenmemi ihmal etmiyorum." dedi.

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