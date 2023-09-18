Survivor All-Star'a hazırlanan Nagihan 6 ıslak hamburger 4 dilli kaşarlı yedi "Rakiplerimi de yiyeceğim" Survivor'la sallamış Acun Ilıcalı'yla atışmıştı

Survivor 2024 All-Star yarışmacılarını tek tek açıklayan Acun Ilıcalı'nın, "Survivor'da çok üçkağıt dönüyor, bir daha asla gitmem" diyen Nagihan Karadere'yi de açıklaması olay yaratmıştı. Bu sezon tarihinde ilk kez oylama sistemi yapılmayacak olan Survivor'a şimdidenn iddialı bir giriş yapan Nagihan Karadere önce 6 ıslak hamburger 4 dilli kaşarlı tost yedi ardından "Rakiplerimi de yiyeceğim" dedi.