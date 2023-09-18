1 yıl evli kalmışlar! Safir’in Gülfem’i İpek Tuzcuoğlu’nun eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer aynı dizide...

Burak Berkay Akgül, Özge Yağız, İlhan Şen, Erkan Bektaş, Nur Yazar gibi isimleri buluşturan Safir'de Gülfem karakterini canlandıran İpek Tuzcuoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Pazartesi akşamları ATV ekranlarında yayınlanan dizide sergilediği performansla beğeni toplayan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Daha önce üç kez nikah masasına oturan Tuzcuoğlu'nun özellikle eski eşleri merak edildi. İlk evliliğini Hazım Körmükçü ile yapan Tuzcuoğlu'nun ikinci eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun eski eşiyle aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. İşte İpek Tuzcuoğlu'nun eski eşi...