Vav TV İzle
Haberler Magazin Survivor Aleyna'yı tutabilene aşk olsun! Mor bikinisiyle Dominik günlerini yad etti Instagram'ı pozlarıyla ateşe verdi Kalaycıoğlu...

Survivor Aleyna'yı tutabilene aşk olsun! Mor bikinisiyle Dominik günlerini yad etti Instagram'ı pozlarıyla ateşe verdi Kalaycıoğlu...

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın, 2021 sezonunu İsmail Balaban şampiyon kapadı ama sonrasında şöhretin kaymağını diğer yarışmacılar yiyor. Yarışmada seslendirdiği şarkı sonrası şarkıcı olmak için kolları sıvayan Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrası ünlü şarkıı Berkay'la iş birliği yaparak 'Bedelini Ödedim' adlı şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapmıştı. Sürekli konuşulan isimlerden biri haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu şimdilerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemde. Cesur ve dekolteli pozlarıyla fiziğini sergileyen Aleyna Kalaycıoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nden görüntüleriyle sosyal medyayı salladı.

16.05.2022 18:29 - Son Güncelleme: 16.05.2022 18:30
Survivor Aleyna’yı tutabilene aşk olsun! Mor bikinisiyle Dominik günlerini yad etti Instagram’ı pozlarıyla ateşe verdi Kalaycıoğlu...

2021 Survivor'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu yarışmadan sonra da konuşulmaya devam ediyor. Survivor'da gösterdiği performansla sık sık adından söz ettiren yarışmacı en son Oğuzhan Koç'un yazdığı 'Bedelini Ödedim' şarkısıyla da müzik dünyasına adım atmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Aleyna’yı tutabilene aşk olsun! Mor bikinisiyle Dominik günlerini yad etti Instagram’ı pozlarıyla ateşe verdi Kalaycıoğlu...

Survivor'ın gerçek kazananlarından biri de Aleyna Kalaycıoğlu desek yalan olmaz.

Survivor Aleyna’yı tutabilene aşk olsun! Mor bikinisiyle Dominik günlerini yad etti Instagram’ı pozlarıyla ateşe verdi Kalaycıoğlu...

Katıldığı Survivor sonrası şampiyon olamasa da sonrasın müzik dünyasına adım atan Aleyna Kalaycıoğlu aynı zamanda da sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Survivor Aleyna’yı tutabilene aşk olsun! Mor bikinisiyle Dominik günlerini yad etti Instagram’ı pozlarıyla ateşe verdi Kalaycıoğlu...

SÜTYENSİZ AYNA POZUYLA MEST ETTİ

560 bin kişilik Instagram hesabından paylaşımlar yapan ve güzelliğini ortaya çıkaran pozlar veren Aleyna Kalaycıoğlu, sık sık cesur paylaşımlarda yapmayı ihmal etmiyor.

Survivor Aleyna’yı tutabilene aşk olsun! Mor bikinisiyle Dominik günlerini yad etti Instagram’ı pozlarıyla ateşe verdi Kalaycıoğlu...

Geçtiğimiz günlerde Survivor 2022 All-Star'ın birleşme partisine konuk olan Aleyna Kalaycıoğlu, Dominik'te sokaklarda çekildiği bikinili görüntüleriyle ortalığı kasıp kavurdu.

SON DAKİKA