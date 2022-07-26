Survivor Aleyna'nın adı öyle bir futbolcuyla anıldı ki sosyal medya fena karıştı! Aleyna Kalaycıoğlu ile Cengiz Ünder aynı evde...
Survivor'ın, 2021 sezonunu İsmail Balaban şampiyon olarak kapattı ama sonrasında şöhretin kaymağını diğer yarışmacılar da yemeye başladı. Yarışmada seslendirdiği şarkı sonrası kolları sıvayan Aleyna Kalaycıoğlu müzik dünyasına giriş yaptı. Çok sık konuşulan isimlerden biri haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu geçtiğimiz günlerde giydiği dekolteli kıyafetiyle olay yaratmıştı. Ancak bu kez iddia bambaşka bir yerden.
26.07.2022 09:28 - Son Güncelleme: 26.07.2022 09:28
Survivor yarışmasıyla ünlenen ve ardından müzik kariyerine adım atan Aleyna Kalaycıoğlu son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri.
Gittiği bir düğünde Murat Dalkılıç ile düet yapmasıyla dikkat çeken Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun tercih ettiği elbise olay oldu önceki gün.
Gossippasta'da yer alan iddiaya göre Aleyna Kalaycıoğlu ile Cengiz Ünder'in paylaştığı fotoğraflar aynı evden.