Survivor Aleyna'dan bacak şov! Sarı minisiyle kuğu gibi süzüldü görenler hayran hayran baktı! Kalaycıoğlu...
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın, 2021 sezonunu İsmail Balaban şampiyon kapadı ama sonrasında şöhretin kaymağını diğer yarışmacılar yiyor. Yarışmada seslendirdiği şarkı sonrası şarkıcı olmak için kolları sıvayan Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrası ünlü şarkıı Berkay'la iş birliği yaparak 'Bedelini Ödedim' adlı şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapmıştı. Sürekli konuşulan isimlerden biri haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu, o şarkıysıyla ödül aldı. Katıldığı törene ise düzgün fiziği damgasını vurdu.
19.05.2022 10:00 - Son Güncelleme: 20.05.2022 10:01
Katıldığı Survivor sonrası şampiyon olamasa da sonrasın müzik dünyasına adım atan Aleyna Kalaycıoğlu aynı zamanda da sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
İŞTE O POZLAR
'Bedelini Ödedim' adlı şarkısıyla ödül alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun pozları sosyal medyaya damga vurdu.