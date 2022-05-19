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Haberler Magazin Survivor Aleyna'dan bacak şov! Sarı minisiyle kuğu gibi süzüldü görenler hayran hayran bakmadan duramadı! Kalaycıoğlu...

Survivor Aleyna'dan bacak şov! Sarı minisiyle kuğu gibi süzüldü görenler hayran hayran bakmadan duramadı! Kalaycıoğlu...

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın, 2021 sezonunu İsmail Balaban şampiyon kapadı ama sonrasında şöhretin kaymağını diğer yarışmacılar yiyor. Yarışmada seslendirdiği şarkı sonrası şarkıcı olmak için kolları sıvayan Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrası ünlü şarkıı Berkay'la iş birliği yaparak 'Bedelini Ödedim' adlı şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapmıştı. Sürekli konuşulan isimlerden biri haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu, o şarkıysıyla ödül aldı. Katıldığı törene ise düzgün fiziği damgasını vurdu.

19.05.2022 17:01 - Son Güncelleme: 19.05.2022 17:01
Survivor Aleyna’dan bacak şov! Sarı minisiyle kuğu gibi süzüldü görenler hayran hayran bakmadan duramadı! Kalaycıoğlu...

2021 Survivor'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu yarışmadan sonra da konuşulmaya devam ediyor. Survivor'da gösterdiği performansla sık sık adından söz ettiren yarışmacı en son Oğuzhan Koç'un yazdığı 'Bedelini Ödedim' şarkısıyla da müzik dünyasına adım atmıştı.

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Survivor Aleyna’dan bacak şov! Sarı minisiyle kuğu gibi süzüldü görenler hayran hayran bakmadan duramadı! Kalaycıoğlu...

Survivor'ın gerçek kazananlarından biri de Aleyna Kalaycıoğlu desek yalan olmaz.

Survivor Aleyna’dan bacak şov! Sarı minisiyle kuğu gibi süzüldü görenler hayran hayran bakmadan duramadı! Kalaycıoğlu...

Katıldığı Survivor sonrası şampiyon olamasa da sonrasın müzik dünyasına adım atan Aleyna Kalaycıoğlu aynı zamanda da sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Survivor Aleyna’dan bacak şov! Sarı minisiyle kuğu gibi süzüldü görenler hayran hayran bakmadan duramadı! Kalaycıoğlu...

İŞTE O POZLAR

'Bedelini Ödedim' adlı şarkısıyla ödül alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun pozları sosyal medyaya damga vurdu.

Survivor Aleyna’dan bacak şov! Sarı minisiyle kuğu gibi süzüldü görenler hayran hayran bakmadan duramadı! Kalaycıoğlu...

Kalaycıoğlu düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

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