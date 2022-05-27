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Haberler Magazin Survivor Aleyna sütyensiz paylaştı kasıp kavurdu! 'Survivor'da evlilik teklifi aldım' diyen Aleyna Kalaycıoğlu iç çamaşırsız...

Survivor Aleyna sütyensiz paylaştı kasıp kavurdu! 'Survivor'da evlilik teklifi aldım' diyen Aleyna Kalaycıoğlu iç çamaşırsız...

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın, 2021 sezonunu İsmail Balaban şampiyon kapadı ama sonrasında şöhretin kaymağını diğer yarışmacılar yiyor. Yarışmada seslendirdiği şarkı sonrası şarkıcı olmak için kolları sıvayan Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrası ünlü şarkıı Berkay'la iş birliği yaparak 'Bedelini Ödedim' adlı şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapmıştı. Sürekli konuşulan isimlerden biri haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu önceki akşam Jason Derulo konserindeydi. Konsere iç çamaşırsız giden Kalaycıoğlu paylaşımlarıyla olay yarattı.

27.05.2022 09:40 - Son Güncelleme: 27.05.2022 09:41
Survivor Aleyna sütyensiz paylaştı kasıp kavurdu! ’Survivor’da evlilik teklifi aldım’ diyen Aleyna Kalaycıoğlu iç çamaşırsız...

2021 Survivor'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu yarışmadan sonra da konuşulmaya devam ediyor. Survivor'da gösterdiği performansla sık sık adından söz ettiren yarışmacı en son Oğuzhan Koç'un yazdığı 'Bedelini Ödedim' şarkısıyla da müzik dünyasına adım atmıştı.

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Survivor Aleyna sütyensiz paylaştı kasıp kavurdu! ’Survivor’da evlilik teklifi aldım’ diyen Aleyna Kalaycıoğlu iç çamaşırsız...

Survivor'ın gerçek kazananlarından biri de Aleyna Kalaycıoğlu desek yalan olmaz.

Survivor Aleyna sütyensiz paylaştı kasıp kavurdu! ’Survivor’da evlilik teklifi aldım’ diyen Aleyna Kalaycıoğlu iç çamaşırsız...

Katıldığı Survivor sonrası şampiyon olamasa da sonrasın müzik dünyasına adım atan Aleyna Kalaycıoğlu aynı zamanda da sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Survivor Aleyna sütyensiz paylaştı kasıp kavurdu! ’Survivor’da evlilik teklifi aldım’ diyen Aleyna Kalaycıoğlu iç çamaşırsız...

Geçtiğimiz günlerde Twitter yaptığı evlilik teklifi açıklamasıyla çok konuşulmuştu Aleyna Kalaycıoğlu.

Survivor Aleyna sütyensiz paylaştı kasıp kavurdu! ’Survivor’da evlilik teklifi aldım’ diyen Aleyna Kalaycıoğlu iç çamaşırsız...

Aleyna Kalaycıoğlu twitter hesabında yaptığı paylaşımda; "İlk evlenme teklifimi Survivor'da aldım inşallah son olmaz." İfadelerini kullandı.

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