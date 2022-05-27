Survivor Aleyna sütyensiz paylaştı kasıp kavurdu! 'Survivor'da evlilik teklifi aldım' diyen Aleyna Kalaycıoğlu iç çamaşırsız...
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın, 2021 sezonunu İsmail Balaban şampiyon kapadı ama sonrasında şöhretin kaymağını diğer yarışmacılar yiyor. Yarışmada seslendirdiği şarkı sonrası şarkıcı olmak için kolları sıvayan Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrası ünlü şarkıı Berkay'la iş birliği yaparak 'Bedelini Ödedim' adlı şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapmıştı. Sürekli konuşulan isimlerden biri haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu önceki akşam Jason Derulo konserindeydi. Konsere iç çamaşırsız giden Kalaycıoğlu paylaşımlarıyla olay yarattı.
27.05.2022 09:40 - Son Güncelleme: 27.05.2022 09:41
Katıldığı Survivor sonrası şampiyon olamasa da sonrasın müzik dünyasına adım atan Aleyna Kalaycıoğlu aynı zamanda da sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
Aleyna Kalaycıoğlu twitter hesabında yaptığı paylaşımda; "İlk evlenme teklifimi Survivor'da aldım inşallah son olmaz." İfadelerini kullandı.