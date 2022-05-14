Survivor Aleyna Kalaycıoğlu yine çok cesur! İç çamaşırsız ayna pozuyla 'temizlik başlar' dedi ortalık karıştı! Survivor Aleyna...
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın, 2021 sezonunu İsmail Balaban şampiyon kapadı ama sonrasında şöhretin kaymağını diğer yarışmacılar yiyor. Yarışmada seslendirdiği şarkı sonrası şarkıcı olmak için kolları sıvayan Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrası ünlü şarkıı Berkay'la iş birliği yaparak 'Bedelini Ödedim' adlı şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapmıştı. Sürekli konuşulan isimlerden biri haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu şimdilerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemde. Cesur ve dekolteli pozlarıyla fiziğini sergileyen Aleyna Kalaycıoğlu, sütyensiz ayna pozuyla sosyal medyayı adeta salladı.
14.05.2022 11:56 - Son Güncelleme: 14.05.2022 12:52
Katıldığı Survivor sonrası şampiyon olamasa da sonrasın müzik dünyasına adım atan Aleyna Kalaycıoğlu aynı zamanda da sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
SÜTYENSİZ AYNA POZUYLA MEST ETTİ
560 bin kişilik Instagram hesabından paylaşımlar yapan ve güzelliğini ortaya çıkaran pozlar veren Aleyna Kalaycıoğlu, sık sık cesur paylaşımlarda yapmayı ihmal etmiyor.