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Haberler Magazin Survivor Aleyna Kalaycıoğlu yine çok cesur! İç çamaşırsız ayna pozuyla 'temizlik başlar' dedi ortalık karıştı! Survivor Aleyna...

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu yine çok cesur! İç çamaşırsız ayna pozuyla 'temizlik başlar' dedi ortalık karıştı! Survivor Aleyna...

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın, 2021 sezonunu İsmail Balaban şampiyon kapadı ama sonrasında şöhretin kaymağını diğer yarışmacılar yiyor. Yarışmada seslendirdiği şarkı sonrası şarkıcı olmak için kolları sıvayan Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrası ünlü şarkıı Berkay'la iş birliği yaparak 'Bedelini Ödedim' adlı şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapmıştı. Sürekli konuşulan isimlerden biri haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu şimdilerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemde. Cesur ve dekolteli pozlarıyla fiziğini sergileyen Aleyna Kalaycıoğlu, sütyensiz ayna pozuyla sosyal medyayı adeta salladı.

14.05.2022 11:56 - Son Güncelleme: 14.05.2022 12:52
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu yine çok cesur! İç çamaşırsız ayna pozuyla ’temizlik başlar’ dedi ortalık karıştı! Survivor Aleyna...

2021 Survivor'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu yarışmadan sonra da konuşulmaya devam ediyor. Survivor'da gösterdiği performansla sık sık adından söz ettiren yarışmacı en son Oğuzhan Koç'un yazdığı 'Bedelini Ödedim' şarkısıyla da müzik dünyasına adım atmıştı.

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu yine çok cesur! İç çamaşırsız ayna pozuyla ’temizlik başlar’ dedi ortalık karıştı! Survivor Aleyna...

Survivor'ın gerçek kazananlarından biri de Aleyna Kalaycıoğlu desek yalan olmaz.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu yine çok cesur! İç çamaşırsız ayna pozuyla ’temizlik başlar’ dedi ortalık karıştı! Survivor Aleyna...

Katıldığı Survivor sonrası şampiyon olamasa da sonrasın müzik dünyasına adım atan Aleyna Kalaycıoğlu aynı zamanda da sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu yine çok cesur! İç çamaşırsız ayna pozuyla ’temizlik başlar’ dedi ortalık karıştı! Survivor Aleyna...

SÜTYENSİZ AYNA POZUYLA MEST ETTİ

560 bin kişilik Instagram hesabından paylaşımlar yapan ve güzelliğini ortaya çıkaran pozlar veren Aleyna Kalaycıoğlu, sık sık cesur paylaşımlarda yapmayı ihmal etmiyor.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu yine çok cesur! İç çamaşırsız ayna pozuyla ’temizlik başlar’ dedi ortalık karıştı! Survivor Aleyna...

Son olarak hikayeler kısmından sütyensiz ayna pozunu paylaşan fenomen isim adeta yürek hoplattı.

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