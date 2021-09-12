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Haberler Magazin Survivor Aleyna Kalaycıoğlu estetikli hali ile ortaya çıktı! Bandajları çıkaran Aleyna'yı gören dönüp bir daha baktı

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu estetikli hali ile ortaya çıktı! Bandajları çıkaran Aleyna'yı gören dönüp bir daha baktı

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu estetikli hali ile ortaya çıktı! Bandajları çıkaran Aleyna'yı gören dönüp bir daha baktı. Geçtiğimiz hafta Kuşadası'nda sahne alan şarkıcı Berkay, Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ile şarkı çıkarmaya hazırlandığı yönündeki iddiaları doğruladı ardından Kalaycıoğlu hakkında, "Ben kendisine öyle bir tavsiyede bulunabilecek biri değilim" diyerek estetik itirafında bulundu. Ve işte herkesin merak ettiği Aleyna Kalaycıoğlu'nun son hali...

12.09.2021 16:52 - Son Güncelleme: 12.09.2021 16:52
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu estetikli hali ile ortaya çıktı! Bandajları çıkaran Aleyna’yı gören dönüp bir daha baktı

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu estetikli hali ile ortaya çıktı! Bandajları çıkaran Aleyna'yı gören dönüp bir daha baktı...

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu estetikli hali ile ortaya çıktı! Bandajları çıkaran Aleyna’yı gören dönüp bir daha baktı

Survivor 2021'de dikkat çeken yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu burnuna estetik yaptırdı. Survivor Aleyna bandajları çıkarınca hemen paylaşım yaptı.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu estetikli hali ile ortaya çıktı! Bandajları çıkaran Aleyna’yı gören dönüp bir daha baktı

MEĞER KLİBİNDE OYNAMAK İÇİN...

Geçen hafta Kuşadası'nda sahne alan Berkay, şarkılarını İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda düzenlenen halk konserinde seslendirdi. Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ile şarkı çıkarmaya hazırlanan Berkay, itirafı ile gündeme bomba gibi düşmüştü. İşte Berka'ın açıklaması...

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu estetikli hali ile ortaya çıktı! Bandajları çıkaran Aleyna’yı gören dönüp bir daha baktı

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Berkay, Altın Güvercin Beste Yarışması hakkında konuştu. Ünlü isim şunları söyledi: "Harika bir belediye. Her yeri müzik yapmışlar 10 gün. Allah'a bin şükür çok yoğunuz ama gerçekten yoruldum yani. Dinlenmek istiyorum. Evden uzak kaldık ama bu tempoya da ihtiyacımız vardı. Yaz bitiyor artık ufak ufak dinlemeye başlayacağız."

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu estetikli hali ile ortaya çıktı! Bandajları çıkaran Aleyna’yı gören dönüp bir daha baktı

"BURUN ESTETİĞİ YAPTIRDI"

Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun klibinde oynamak için estetik yaptırdığı haberleri hatırlatılan Berkay "Müzik aşığı bir kız. Şarkı söylemeyi çok seviyor. Ona kendi şirketimizden bir iş çıkarıyoruz. Şarkısı hazır! Önümüzdeki günlerde de klip çekecek. Kendi isteğiyle burnunda ufak bir kemer vardı onu düzelttirdi. Ben kendisine öyle bir tavsiyede bulunabilecek biri değilim" dedi.

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