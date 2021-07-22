Survivor Aleyna 'hangisi daha sıcak' dedi süper minili dekolteli paylaşmaya devam! Ünlü şarkıcıyla sevgili çıkan Aleyna Kalaycıoğlu Murat Ceylan'la...
TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon belli oldu ve final yaptı. Ancak yankıları hala sürüyor. Yiğit Alp Poyraz ve İsmail Balaban'ın final koltuğuna oturduğu Survivor 2021'de şampiyonluk ipini İsmail Balaban göğüsledi. Belki şampiyon olamadı ama Survivor en çok da Aleyna Kalaycıoğlu'na yaradı. Güzel sesiyle yarışmaya damga vuran ve şarkı çıkarmaya hazırlanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun son pozları sosyal medyayı sallıyor. Bodrum'a giden Aleyna Kalaycıoğlu'nun son paylaşımı ortalığı ateşe verirken Murat Ceylan'ın paylaşımı çok konuşuldu.
22.07.2021 15:42
- Son Güncelleme: 22.07.2021 15:42
Survivor'ın en olaylı isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu. Girdiği polemiklerle bilinen Aleyna Kalaycıoğlu şimdilerde şarkıcı olmaya hazırlanırken diğer bir yandan da sosyal medya fotoğraflarıyla adından söz ettiriyor.
Aleyna Kalaycıoğlu'nun Hollywood vari verdiği pozlar sosyal medyayı sallamıştı. Tatil için Bodrum'a giden Aleyna Kalaycıoğlu yine yaptığı paylaşımlarla gündemde.
MURAT CEYLAN'LA BİRLİKTE...
Survivor'ın sunucu Murat Ceylan'ın Instagram paylaşımında Aleyna Kalaycıoğlu'nu görenler şaştı kaldı.
Murat Ceylan'ın 'Bodrum sürprizi' notuyla paylaştığı video sonrası Aleyna Kalaycıoğlu'nun paylaştığı kareler olay yarattı.