Gülşah Saraçoğlu'nun tek bir dileği var 'Allah beni bir an önce sahibime bağışlasın' Eski halini kendisi bile tanımayan Gülşah...
Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz haftalarda bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisini dördüncü kez bitirdiğini açıklamıştı. Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf yayınladı. Saraçoğlu'nun paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti.
22.07.2021 16:30
- Son Güncelleme: 22.07.2021 16:30
Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, iş adamı sevgilisi Gökhan Göz ile geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde ayrılmıştı. İlişkilerine bir şans daha veren çift, yine ayrılmıştı.
KÜFÜRLER YAĞDIRDI, ÖZÜR DİLEDİ
Ünlü modacı, geçtiğimiz aylarda ayrılık sonrası evinde arkadaşlarıyla eğlenen Gökhan Göz'e, Instagram hesabı üzerinden canlı yayında küfürler yağdırmıştı. Saraçoğlu, "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim" demişti.