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Gülşah Saraçoğlu'nun tek bir dileği var 'Allah beni bir an önce sahibime bağışlasın' Eski halini kendisi bile tanımayan Gülşah...

Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz haftalarda bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisini dördüncü kez bitirdiğini açıklamıştı. Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf yayınladı. Saraçoğlu'nun paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti.

22.07.2021 16:30 - Son Güncelleme: 22.07.2021 16:30
Gülşah Saraçoğlu'nun tek bir dileği var 'Allah beni bir an önce sahibime bağışlasın' Eski halini kendisi bile tanımayan Gülşah...

Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, iş adamı sevgilisi Gökhan Göz ile geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde ayrılmıştı. İlişkilerine bir şans daha veren çift, yine ayrılmıştı.

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Gülşah Saraçoğlu'nun tek bir dileği var 'Allah beni bir an önce sahibime bağışlasın' Eski halini kendisi bile tanımayan Gülşah...

Birkaç hafta önce Gökhan Göz ile yollarını ayırma nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf eden Saraçoğlu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Gülşah Saraçoğlu'nun tek bir dileği var 'Allah beni bir an önce sahibime bağışlasın' Eski halini kendisi bile tanımayan Gülşah...

"DİREKT KONUM ATABİLİRİM"
Siyah-beyaz bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Saraçoğlu, gönderisine; "Gerçekten Allah beni sahibime bağışlasın bir an önce. O şahıs her kimse ve beni bulamıyorsa direkt konum atabilirim. Teşekkürler, iyi günler" notunu düştü.

Gülşah Saraçoğlu'nun tek bir dileği var 'Allah beni bir an önce sahibime bağışlasın' Eski halini kendisi bile tanımayan Gülşah...

TATİL POZU
Öte yandan 39 yaşındaki Saraçoğlu, birkaç gün önce de bikinisiyle poz vermişti. Ünlü modacının neşeli tavırları gözden kaçmamıştı.

Gülşah Saraçoğlu'nun tek bir dileği var 'Allah beni bir an önce sahibime bağışlasın' Eski halini kendisi bile tanımayan Gülşah...

KÜFÜRLER YAĞDIRDI, ÖZÜR DİLEDİ
Ünlü modacı, geçtiğimiz aylarda ayrılık sonrası evinde arkadaşlarıyla eğlenen Gökhan Göz'e, Instagram hesabı üzerinden canlı yayında küfürler yağdırmıştı. Saraçoğlu, "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim" demişti.