Survivor 2024 Ogeday'ın yaşını duyanlar hayrete düştü! Bunu kimse tahmin etmiyordu! Ogeday Girişken hakkında şok gerçek...

Survivor 2024 All Star, final bölümüyle nefesleri kesti. Heyecan dolu yarışmacılarıyla gündeme damgasını vuran yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri, Ogeday Girişken, bu sefer yarışmadaki performansıyla değil, yaşıyla gündemde. Ogeday'ın yaşı duyanları hayrete düşürdü ve herkesin aklında aynı soru belirdi: "Bunu kimse tahmin etmiyordu!"