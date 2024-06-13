Survivor 2024 Ogeday'ın yaşını duyanlar hayrete düştü! Bunu kimse tahmin etmiyordu! Ogeday Girişken hakkında şok gerçek...

Survivor 2024 All Star, final bölümüyle nefesleri kesti. Heyecan dolu yarışmacılarıyla gündeme damgasını vuran yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri, Ogeday Girişken, bu sefer yarışmadaki performansıyla değil, yaşıyla gündemde. Ogeday'ın yaşı duyanları hayrete düşürdü ve herkesin aklında aynı soru belirdi: "Bunu kimse tahmin etmiyordu!"
Survivor 2024 All Star'da bugün finalist belli oluyor. Ogeday Girişken, Survivor All Star'da sergilediği üstün performans ve stratejik hamleleriyle dikkat çekerken hakkında ortaya çıkan bir gerçek, yarışmanın hayranlarını şaşkına çevirdi...
Survivor All Star 2024'te ilk günden bu yana başarılı performansıyla dikkat çeken Ogeday Girişken, şampiyon olmak için kıran kırana mücadele vermeye devam ediyor.
Başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla milyonların yakından takip ettiği Ogeday'ın kız arkadaşı magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.