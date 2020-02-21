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Survivor 2020'ye kabul edilmedi! Survivor'a gidemeyince otostopla kendini yollara vurdu
Survivor 2020'ye kabul edilmedi! Survivor'a gidemeyince otostopla kendini yollara vurdu
Aydın Budak isimli genç, hayallerinin peşinden giderek kendini doğaya bırakıyor. 81 ilin tamamını otostopla gezdi, kendi imkanlarıyla Türkiye'de Survivor hayatı yaşamaya başladı. En büyük hayallerinin bir tanesi de Survivor'a gitmek olduğunu söylüyor. Bu sezon Survıvor'ı kaçırdı ama seneye görürseniz şaşırmayın.. Survivor 2020 ise kötü başladı. Survivor'da Ünlüler takımından Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner'in sakatılıkları nedeniyle yarışmadan ayrıldı. Bu akşam oynanacak olan ödül oyununda takımların karşı karşıya gelmesi ve Mert Öcal'ın iddialı sözleri ise 4. bölüme damga vuracak. Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı.
21.02.2020 18:34
- Son Güncelleme: 21.02.2020 18:34
SURVİVOR'a bu sezon da katılmayı başaramadı ama kendi imkanlarıyla Türkiye'de, Survivor'ı yaşamayı başardı. Çektiği fotoğraflar, görenleri büyüledi.
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Aydın Budak 10 yıl önce oyunculuk hayatından vazgeçip, hayallerini ertelememek istedi, kendisini doğaya bıraktı. 2 yıl önce İstanbul'dan başlayarak, yaklaşık 40 bin kilometrelik yol yaparak 81 ili gezdi.
Son durağı olarak memleketi Erzincan'ı seçti, gittiği yerlerde çadır kurmayıp kendi el becerisiyle barınak yaparak Survivor hayatı yaşadı.
Doğaya faydada bulunmak için, ormandayken yaralı hayvanları ve ağaçları tedavi etti, en büyük hayalinin hayatta kalma mücadelesini anlatan "Survivor" yarışmasına katılmak olduğunu söylüyor.
"guidanceofthewild" isimli sosyal medya hesabından yaşadığı anıları takipçileriyle paylaşıyor. İnstagram da 115 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.