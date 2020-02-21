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Survivor 2020'ye kabul edilmedi! Survivor'a gidemeyince otostopla kendini yollara vurdu

Aydın Budak isimli genç, hayallerinin peşinden giderek kendini doğaya bırakıyor. 81 ilin tamamını otostopla gezdi, kendi imkanlarıyla Türkiye'de Survivor hayatı yaşamaya başladı. En büyük hayallerinin bir tanesi de Survivor'a gitmek olduğunu söylüyor. Bu sezon Survıvor'ı kaçırdı ama seneye görürseniz şaşırmayın.. Survivor 2020 ise kötü başladı. Survivor'da Ünlüler takımından Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner'in sakatılıkları nedeniyle yarışmadan ayrıldı. Bu akşam oynanacak olan ödül oyununda takımların karşı karşıya gelmesi ve Mert Öcal'ın iddialı sözleri ise 4. bölüme damga vuracak. Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı.

21.02.2020 18:34 - Son Güncelleme: 21.02.2020 18:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





