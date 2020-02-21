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Survivor 2020 yarışmacısı Erman Altıkardeş şoke etti! Kaslı vücuduyla dikkat çeken Erman meğer...

Survivor 2020 yarışmacılarından Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner, sağlık sorunları nedeni ile yarışmaya veda etti. İki yarışmacının ayrılması üzerine Survivor 2020 ünlüler kadrosuna Erman Altıkardeş ile İrem Akın dahil oldu. Survivor 2020 ünlüler takımındaki Erman Altıkardeş, kaslı vücudu ile dikkat çekti. Altıkardeş'in yarışmaya katıldığını duyan izleyici yeni yarışmacı hakkında bilgi almak için kolları sıvadı. Survivor 2020 izleyicisi yeni yarışmacı Erman Altıkardeş'in yaşını öğrenince şoke oldu. İşte Survivor 2020 yeni yarışmacılarından Erman Altıkardeş hakkında bilgiler...

21.02.2020 17:58 - Son Güncelleme: 21.02.2020 17:58
Survivor 2020 yarışmacısı Erman Altıkardeş şoke etti! Kaslı vücuduyla dikkat çeken Erman meğer...

Survivor 2020 ünlüler takımından ayrılan Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner'in yerine İrem Akın ve Erman Altıkardeş dahil oldu. Survivor 2020 izleyicisi Erman Altıkardeş'in hayatını mercek altına aldı.

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Survivor 2020 yarışmacısı Erman Altıkardeş şoke etti! Kaslı vücuduyla dikkat çeken Erman meğer...

Kaslı vücuduyla dikkat çeken Survivor 2020 ünlüler takımının yeni yarışmacısı Erman Altıkardeş, İzmir'de dünyaya gelen Erman Altıkardeş, balkan göçmeni anne babanın oğlu olarak dünyaya geldi.

Survivor 2020 yarışmacısı Erman Altıkardeş şoke etti! Kaslı vücuduyla dikkat çeken Erman meğer...

Küçük yaşlarda Altay kulübünün alt yapısında kariyerine başladı. Takımda kaleci olan Erman Altıkardeş, 2011'de Almanya'nın Bremen kentinde yapılan One Nation Cup'ta ülkesini uluslararası seviyede temsil etti. Erman Altıkardeş, 2013 yılında Ekol Göz Menemenspor'da oynadı. Lise eğitimini Nevvar Salih İşgöre, Üniversite eğitimini ise Yaşar Üniversitesi Lojistik bölümünde tamamladı.

Survivor 2020 yarışmacısı Erman Altıkardeş şoke etti! Kaslı vücuduyla dikkat çeken Erman meğer...

Erman Altıkardeş'in yaşını öğrenenler şoke oldu. İşte ünülerin yaşları...

Survivor 2020 yarışmacısı Erman Altıkardeş şoke etti! Kaslı vücuduyla dikkat çeken Erman meğer...

EZGİ EYÜBOĞLU

31 yaşında

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