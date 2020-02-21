Haberler Galeri Magazin Survivor 2020 yarışmacısı Erman Altıkardeş şoke etti! Kaslı vücuduyla dikkat çeken Erman meğer...

Survivor 2020 yarışmacısı Erman Altıkardeş şoke etti! Kaslı vücuduyla dikkat çeken Erman meğer...

Survivor 2020 yarışmacılarından Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner, sağlık sorunları nedeni ile yarışmaya veda etti. İki yarışmacının ayrılması üzerine Survivor 2020 ünlüler kadrosuna Erman Altıkardeş ile İrem Akın dahil oldu. Survivor 2020 ünlüler takımındaki Erman Altıkardeş, kaslı vücudu ile dikkat çekti. Altıkardeş'in yarışmaya katıldığını duyan izleyici yeni yarışmacı hakkında bilgi almak için kolları sıvadı. Survivor 2020 izleyicisi yeni yarışmacı Erman Altıkardeş'in yaşını öğrenince şoke oldu. İşte Survivor 2020 yeni yarışmacılarından Erman Altıkardeş hakkında bilgiler...

21.02.2020 17:58 - Son Güncelleme: 21.02.2020 17:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





