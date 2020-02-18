O çıkan isme oldukça şaşıracaksınız! Kuzey Yıldızı'nın güzel oyuncusu Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi de ünlüymüş

Şu sıralar Kuzey Yıldızı adlı diziyle ekranlarda boy gösteren Aslıhan Güner, Türkiye'nin sempatisini kazandı. Hem sert hem de merhametli Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner, sosyal medyanında yakın markajında olan bir isim. 31 yaşındaki oyuncunun eşini merak edip araştıranlar şaşıp kaldı. Çünkü eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı. Yine Kuzey Yıldızı dizisinde rol arkadaşı olan İsmail Demirci'nin de eşi çok çok ünlü bir isim. İşte başta Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin eşler olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.