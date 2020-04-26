RAMAZAN İMSAKİYE
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Müge Anlı ile Hülya Avşar ortaya çıkan fotoğraflarıyla şaşırttı! İşte yıllar öncesine dayanan görüntüler...

Müge Anlı ve Hülya Avşar'ın bu görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü! Birisi ekranların başarılı ismi Müge Anlı, diğeri ise magazin gündeminden düşmeyen Avşar kızı... Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın ortaya çıkan fotoğraflarını görenler oldukça şaşırdı! Müge Anlı, magazin muhabirliği yaptığı dönemde genç haliyle dikkat çekti. 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, aslen Arnavut olduğunu Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında açıklamıştı! Tecrübeli sunucu, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndne mezun olduktan sonra akademik kariyerine devam etmek istemiş ve Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır.

26.04.2020 17:35 - Son Güncelleme: 26.04.2020 17:40
Müge Anlı ile Hülya Avşar ortaya çıkan fotoğraflarıyla şaşırttı! İşte yıllar öncesine dayanan görüntüler...

Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın bu fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü! Biri Atv ekranlarının sevilen ve güvenilen yüzü Müge Anlı, biri de Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar. Bu iki isim arasındaki bağı merak ediyorsunuzdur.

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Müge Anlı ile Hülya Avşar ortaya çıkan fotoğraflarıyla şaşırttı! İşte yıllar öncesine dayanan görüntüler...

Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın yıllar öncesine ait bu görüntüleri sosyal medyayı salladı. Görünce çok şaşıracaksınız. 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndne mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır. Hülya Avşar ise 10 Ekim 1963 doğumludur. Anne tarafından Balıkesirli olan Avşar'ın baba tarafı Hasköy, Ardahanlıdır.

Müge Anlı ve Hülya Avşar'ın yıllar öncesine ait bu görüntüleri sizi çok şaşırtacak.

Müge Anlı ile Hülya Avşar ortaya çıkan fotoğraflarıyla şaşırttı! İşte yıllar öncesine dayanan görüntüler...

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLUK VE GENÇLİK FOTOĞRAFLARI


Nusret Gökçe

Müge Anlı ile Hülya Avşar ortaya çıkan fotoğraflarıyla şaşırttı! İşte yıllar öncesine dayanan görüntüler...
Müge Anlı ile Hülya Avşar ortaya çıkan fotoğraflarıyla şaşırttı! İşte yıllar öncesine dayanan görüntüler...

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