Survivor 2020 ünlüler ve gönüllüler takımı kadrosu açıklandı! İşte Survivor 2020 takımları...
Merakla beklenen Survivor 2020'nin ünlüler ve gönüllüler takımı kadroları açıklandı... Geçen sezon Türkiye-Yunanistan konsepti ile izleyici karşısına çıkan Survivor, bir sezonluk aranın ardından ünlüler-gönüllüler formatına geri döndü. Önce 'Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtını belli oldu ve Survivor 2020'nin 16 Şubat Pazar akşamı başlayacağı açıklandı. Survivor 2020'nin yeni sezonuna sayılı günler kala Survivor 2020 ünlüler-gönüllüler kadrosu açıklandı. İşte Survivor 2020 takımlarının kadrosu...
08.02.2020 16:35
- Son Güncelleme: 08.02.2020 16:59
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