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Haberler Magazin Süreyya Yalçın Miami'deki evinin kapılarını açtı adeta bir saray! Pablo Escobar’ın 4 milyon dolarlık malikanesini satın almıştı

Süreyya Yalçın Miami'deki evinin kapılarını açtı adeta bir saray! Pablo Escobar’ın 4 milyon dolarlık malikanesini satın almıştı

Süreyya Yalçın Miami'deki evinin kapılarını açtı. Adeta bir saray gibi görünen Süreyya Yalçın Miami'deki evini görenlerin ağzı açık kalıyor. Herkesin ikoncan olarak tanıdığı sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Miami'de yaşadığı Pablo Escobar'ın 4 milyon dolarlık malikanesinin en özel köşelerinde pozlar verdi. İşte "Hem eşimin işi sebebiyle, hem de sevdiğim için altı ayı Amerika'da, diğer altı ayı da aşık olduğum vatanımda geçiriyoruz" diyen Süreyya Yalçın'ın evi...

05.05.2022 09:55 - Son Güncelleme: 05.05.2022 09:55
Süreyya Yalçın Miami’deki evinin kapılarını açtı adeta bir saray! Pablo Escobar’ın 4 milyon dolarlık malikanesini satın almıştı

ADETA BİR SARAY!

Pablo Escobar'ın 4 milyon dolarlık malikanesini satın almıştı... Süreyya Yalçın Miami'deki evinin kapılarını açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süreyya Yalçın Miami’deki evinin kapılarını açtı adeta bir saray! Pablo Escobar’ın 4 milyon dolarlık malikanesini satın almıştı

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ı herkes ikoncan olarak tanıyor. Giydiği iddialı kıyafetler ve pahalı mücevherleriyle sürekli haberleri çıkan Yalçın, şu sıralar Amerika'da sakin bir yaşam sürüyor.

Süreyya Yalçın Miami’deki evinin kapılarını açtı adeta bir saray! Pablo Escobar’ın 4 milyon dolarlık malikanesini satın almıştı

İş insanı Ozan Baran ile 2016 yılında evlendikten sonra Miami'ye yerleşen Yalçın, altı ay ABD'de, altı ay da Türkiye'deki evinde yaşıyor.

Süreyya Yalçın Miami’deki evinin kapılarını açtı adeta bir saray! Pablo Escobar’ın 4 milyon dolarlık malikanesini satın almıştı

Evinin en özel köşelerinde pozlar veren Yalçın, ekranda yansıtıldığı gibi biri olmadığının altını çizdi. Ünlü güzel, Amerika'da nasıl bir yaşantısı olduğunu anlatıp eşiyle ilişkisi hakkında da açıklamalar yaptı.

Süreyya Yalçın Miami’deki evinin kapılarını açtı adeta bir saray! Pablo Escobar’ın 4 milyon dolarlık malikanesini satın almıştı

Öncelikle bize Miami'deki evinizi açtığınız için teşekkür ederiz. Süreyya Yalçın'ın Amerika'daki günleri nasıl geçiyor?
Daha çok evimde bebeklerim (köpeklerim) ve burada yaşayan sevdiğim arkadaşlarımla vakit geçirmeyi tercih ediyorum. Aslında gerçek anlamda mutfaktan çıkmıyorum diyebilirim. Gün içerisinde güneşin ve havuzun bol bol tadını çıkarıyorum. Ozan, yoğun çalışıyor. Onun işlerinden fırsat buldukça da karavanımızla Amerika'yı geziyoruz.

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