Süreyya Yalçın Miami’deki evinin kapılarını açtı adeta bir saray! Pablo Escobar’ın 4 milyon dolarlık malikanesini satın almıştı

Öncelikle bize Miami'deki evinizi açtığınız için teşekkür ederiz. Süreyya Yalçın'ın Amerika'daki günleri nasıl geçiyor?

Daha çok evimde bebeklerim (köpeklerim) ve burada yaşayan sevdiğim arkadaşlarımla vakit geçirmeyi tercih ediyorum. Aslında gerçek anlamda mutfaktan çıkmıyorum diyebilirim. Gün içerisinde güneşin ve havuzun bol bol tadını çıkarıyorum. Ozan, yoğun çalışıyor. Onun işlerinden fırsat buldukça da karavanımızla Amerika'yı geziyoruz.