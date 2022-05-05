Süreyya Yalçın Miami'deki evinin kapılarını açtı adeta bir saray! Pablo Escobar’ın 4 milyon dolarlık malikanesini satın almıştı
Süreyya Yalçın Miami'deki evinin kapılarını açtı. Adeta bir saray gibi görünen Süreyya Yalçın Miami'deki evini görenlerin ağzı açık kalıyor. Herkesin ikoncan olarak tanıdığı sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Miami'de yaşadığı Pablo Escobar'ın 4 milyon dolarlık malikanesinin en özel köşelerinde pozlar verdi. İşte "Hem eşimin işi sebebiyle, hem de sevdiğim için altı ayı Amerika'da, diğer altı ayı da aşık olduğum vatanımda geçiriyoruz" diyen Süreyya Yalçın'ın evi...
ADETA BİR SARAY!
Pablo Escobar'ın 4 milyon dolarlık malikanesini satın almıştı... Süreyya Yalçın Miami'deki evinin kapılarını açtı.
Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ı herkes ikoncan olarak tanıyor. Giydiği iddialı kıyafetler ve pahalı mücevherleriyle sürekli haberleri çıkan Yalçın, şu sıralar Amerika'da sakin bir yaşam sürüyor.
Öncelikle bize Miami'deki evinizi açtığınız için teşekkür ederiz. Süreyya Yalçın'ın Amerika'daki günleri nasıl geçiyor?
Daha çok evimde bebeklerim (köpeklerim) ve burada yaşayan sevdiğim arkadaşlarımla vakit geçirmeyi tercih ediyorum. Aslında gerçek anlamda mutfaktan çıkmıyorum diyebilirim. Gün içerisinde güneşin ve havuzun bol bol tadını çıkarıyorum. Ozan, yoğun çalışıyor. Onun işlerinden fırsat buldukça da karavanımızla Amerika'yı geziyoruz.