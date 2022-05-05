Adını Feriha Koydum'da Hazal Kaya'nın peşinden koşan sümsük Halil, Ufuk Tan Altunkaya'nın son halini görenler: "O çocuğa dön bir bak Feriha!"

ÇEKİRDEK AİLESİYLE MÜTEVAZI BİR YAŞAM SÜRÜYOR

Adını Feriha Koydum'un korkulan karakteri Halil, bu defa korkutmak yerine şaşırttı. Karakteri canlandıran Ufuk Tan Altunkaya'nın şimdiki halini görenler, dizide oluşan ön yargılarını bir kenara bıraktı. Şimdilerde baba olan Ufuk Tan Altunkaya, eşiyle mütevazı hayatında mutlu mesut yaşam sürüyor. İşte başta Ufuk Tan Altunkaya olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...