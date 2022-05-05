Adını Feriha Koydum'da Hazal Kaya'nın peşinden koşan sümsük Halil, Ufuk Tan Altunkaya'nın son halini görenler: "O çocuğa dön bir bak Feriha!"
Adını Feriha Koydum'da Hazal Kaya'nın peşinden koşan sümsük Halil karakterine hayat veriyordu. Ufuk Tan Altunkaya'nın son halini görenler, "Sevmediğin o çocuğa dön bir bak Feriha!" yorumları yapıyor. Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Adını Feriha Koydum dizisinde izleyicileri çileden çıkaran ve zaman zaman korku saçan saplantılı aşık Halil karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Tan Altunkaya'yı normal hayatında gören şaşırıp kalıyor. Şimdilerde baba olan Ufuk Tan Altunkaya, eşiyle mütevazı hayatında mutlu mesut yaşam sürüyor.
Adını Feriha Koydum'da Hazal Kaya'nın peşinden koşan sümsük Halil, Ufuk Tan Altunkaya'nın son halini görenler, "Sevmediğin o çocuğa dön bir bak Feriha!" diyor... Başrollerini Hazal Kaya ile Çağatay Ulusoy'un paylaştığı dizide Halil karakteriyle rol alan Ufuk Tan Altunkaya, Instagram hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulunuyor.
Adını Feriha Koydum izleyicilerini çileden çıkaran ve zaman zaman korku saçan saplantılı aşık Halil karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Tan Altunkaya'yı normal hayatında gören şaşırp kalıyor.
EKRAN BAŞINDAKİLERİ ÇİLEDEN ÇIKARMIŞTI
Ufuk Tan Altunkaya, kendini rolüne o kadar kaptırmıştı ki ustalara taş çıkaran performansıyla ekran başındakilere adeta tırnaklarını yedirtmişti. Dizide Hazal Kaya'nın hayat verdiği Feriha'ya kafayı takan ve ölümüne sebep olan Halil, izleyicilere korku dolu anlar yaşatmıştı.
ÇEKİRDEK AİLESİYLE MÜTEVAZI BİR YAŞAM SÜRÜYOR
Adını Feriha Koydum'un korkulan karakteri Halil, bu defa korkutmak yerine şaşırttı. Karakteri canlandıran Ufuk Tan Altunkaya'nın şimdiki halini görenler, dizide oluşan ön yargılarını bir kenara bıraktı. Şimdilerde baba olan Ufuk Tan Altunkaya, eşiyle mütevazı hayatında mutlu mesut yaşam sürüyor. İşte başta Ufuk Tan Altunkaya olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...