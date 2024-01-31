Sumru Yavrucuk'un eski aşkı bakın kim çıktı! 62 yaşındaki Sumru Yavrucuk'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Yavrucuk'un gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı da merak konusu oldu. Yavrucuk hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, oyuncunun bir dönem ünlü şarkıcıyla büyük bir aşk yaşadığını duyunca ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Sumru Yavrucuk'un eski aşkı hangi şarkıcıymış...
Ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1961 yılında Ankara'da dünyaya gelen oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.
Yavrucuk hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, oyuncunun bir dönem ünlü şarkıcıyla büyük bir aşk yaşadığını duyunca ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Eski aşıklar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Yavrucuk'un eski sevgilisinin o dönem kendisine şarkılar yazdığı da ortaya çıktı.