Sumru Yavrucuk’un eski aşkı bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer ünlü şarkıcıyla...
Sumru Yavrucuk'un eski sevgilisi bakın kim çıktı! Ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1961 yılında Ankara'da dünyaya gelen oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Yavrucuk hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, oyuncunun bir dönem ünlü şarkıcıyla büyük bir aşk yaşadığını duyunca ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Sumru Yavrucuk ile yaşadığı aşkla bir döneme damga vuran o şarkıcı kimmiş...
21.09.2021 22:13
- Son Güncelleme: 21.09.2021 22:13
Ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1961 yılında Ankara'da dünyaya gelen oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.
Yavrucuk hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, oyuncunun bir dönem ünlü şarkıcıyla büyük bir aşk yaşadığını duyunca ise şaştı kaldı. İşte başta Sumru Yavrucuk olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...