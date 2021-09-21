Sumru Yavrucuk’un eski aşkı bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer ünlü şarkıcıyla...

Yavrucuk hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, oyuncunun bir dönem ünlü şarkıcıyla büyük bir aşk yaşadığını duyunca ise şaştı kaldı. İşte başta Sumru Yavrucuk olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...