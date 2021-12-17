Şükran Ovalı güzeller güzeli kızını paylaştı sosyal medya sallandı! Minik Mihran'a bakın! Babası Caner Erkin’in birebir kopyası
Şükran Ovalı güzeller güzeli kızını paylaştı sosyal medya sallandı! Futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Şükran Ovalı, 2018'de kızı Mihran Ela'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren ve sosyal medyada yayınladığı aile fotoğraflarıyla dikkat çeken Ovalı, bu kez minik Mihran ile beğeni topladı. Mihran'ın fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem olurken binlerce yorum ve beğeni aldı. Mihra'nın babası Caner Erkin'e olan benzerliği ise çok konuşuldu. İşte Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftinin güzeller güzeli kızları...
17.12.2021 18:25
- Son Güncelleme: 17.12.2021 18:25
Caner Erkin ile Şükran Ovalı, 2017 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, 2018'de ise Mihran Ela adını verdikleri kızlarını kucağına almıştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan çiften Şükran Ovalı, bu kez Mihran Ela'nın camın önünde ver bir hayli gözüktüğü pozları Instagram hesabında yayınladı.
Sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı olan Mihran'ın babası Caner Erkin ile benzerliği de dikkat çekti.