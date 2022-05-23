Spor yaptığı anları paylaştı tam not aldı! EDHO'nun hanımağası Ceren Benderlioğlu fiziği ile kalpleri gümletti! Ağırlıkları böyle kaldırdı...

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu sporunu yaparken o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. EDHO'nun hanımağası Benderlioğlu yakın zamanda ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak İçimizdeki Ateş dizisinin kadrosunda yer alıyor. Çekimleri devam ederken fırsat buldukça spora yönelen güzel oyuncu fiziği ile takipçilerinden tam not aldı. Ünlü oyuncunun makyajsız hali de dikkat çekti. İşte duru güzelliği ile oldukça beğenilen Ceren Benderlioğlu'nun spor yaptığı o anlar...