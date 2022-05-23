Songül Karlı ‘akıma uyalım’ diyerek yine yaptı yapacağını! Derin göğüs dekoltesiyle çok konuşuldu! Frikik kaçınılmaz oldu
Songül Karlı 'akıma uyalım' diyerek yine yaptı yapacağını! Instagram'ı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, özellikle derin göğüs dekolteli paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu. Sosyal medyada başlatılan bir akıma ayak uyduran Karlı, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Makyajsız haliyle objektif karşısına geçen Karlı, kollarını kaldırdıktan sonra bambaşka birine dönüştü ve derin göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan cesaretini konuşturarak sıfır makyaj kamera karşısına geçen Karlı'nın doğal ve makyajlı halleri arasındaki fark dikkat çekerek sosyal medyayı ikiye böldü. Karlı'nın yayınladığı bir önceki paylaşımda frikik vermesi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
23.05.2022 00:16 - Son Güncelleme: 23.05.2022 00:49
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.