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Haberler Magazin Songül Karlı ‘akıma uyalım’ diyerek yine yaptı yapacağını! Derin göğüs dekoltesiyle çok konuşuldu! Frikik kaçınılmaz oldu

Songül Karlı ‘akıma uyalım’ diyerek yine yaptı yapacağını! Derin göğüs dekoltesiyle çok konuşuldu! Frikik kaçınılmaz oldu

Songül Karlı 'akıma uyalım' diyerek yine yaptı yapacağını! Instagram'ı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, özellikle derin göğüs dekolteli paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu. Sosyal medyada başlatılan bir akıma ayak uyduran Karlı, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Makyajsız haliyle objektif karşısına geçen Karlı, kollarını kaldırdıktan sonra bambaşka birine dönüştü ve derin göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan cesaretini konuşturarak sıfır makyaj kamera karşısına geçen Karlı'nın doğal ve makyajlı halleri arasındaki fark dikkat çekerek sosyal medyayı ikiye böldü. Karlı'nın yayınladığı bir önceki paylaşımda frikik vermesi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

23.05.2022 00:16 - Son Güncelleme: 23.05.2022 00:49
Songül Karlı ‘akıma uyalım’ diyerek yine yaptı yapacağını! Derin göğüs dekoltesiyle çok konuşuldu! Frikik kaçınılmaz oldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Songül Karlı ‘akıma uyalım’ diyerek yine yaptı yapacağını! Derin göğüs dekoltesiyle çok konuşuldu! Frikik kaçınılmaz oldu

Sosyal medyada başlatılan bir akıma ayak uyduran Karlı, ilk olarak sıfır makyaj haliyle kamera karşısına çıktı.

Songül Karlı ‘akıma uyalım’ diyerek yine yaptı yapacağını! Derin göğüs dekoltesiyle çok konuşuldu! Frikik kaçınılmaz oldu

Kollarını kaldırdıktan sonra bambaşka birine dönüşen Karlı'nın derin göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Songül Karlı ‘akıma uyalım’ diyerek yine yaptı yapacağını! Derin göğüs dekoltesiyle çok konuşuldu! Frikik kaçınılmaz oldu

Öte yandan cesaretini konuşturarak sıfır makyaj kamera karşısına geçen Karlı'nın doğal ve makyajlı halleri arasındaki fark dikkat çekerek sosyal medyayı ikiye böldü.

Songül Karlı ‘akıma uyalım’ diyerek yine yaptı yapacağını! Derin göğüs dekoltesiyle çok konuşuldu! Frikik kaçınılmaz oldu

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, ünlü şarkıcının doğal halini beğenirken bir kısmı sarkıcıya makyajın çok yakıştığını dile getirdi.

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