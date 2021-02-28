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Ünlülerden Tarihi Atlas Sineması'na tam puan! "Gurur duyacağımız bir sinema müzesine kavuştuk"

Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla önceki gün düzenlenen törenle açıldı. Açılışa katılım sağlayanlar arasında dünyaca ünlü aktör Jason Statham ve Guy Ritchie de vardı. Ediz Hun, Serdar Gökhan, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit gibi usta isimlerin yer aldığı Atlas Sineması'nın açılışıyla ilgili Koçyiğit, "Gurur duyacağımız bir sinema müzesine kavuştuk'' yorumunda bulundu.

28.02.2021 09:17 - Son Güncelleme: 28.02.2021 09:45
Ünlülerden Tarihi Atlas Sineması'na tam puan! Gurur duyacağımız bir sinema müzesine kavuştuk

Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle önceki gün açıldı. Törene katılanlardan Orhan Gencebay, "Burası bizim canımız. Harika bir müze yapıldı" derken Oktay Kaynarca, "Muhteşem bir yer gezdik" şeklinde konuştu. Hülya Koçyiğit ise "Başkanımızın engin vizyonu sayesinde gurur duyacağımız bir sinema müzesine kavuştuk'' yorumunu yaptı.

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Ünlülerden Tarihi Atlas Sineması'na tam puan! Gurur duyacağımız bir sinema müzesine kavuştuk

Açılışa katılanlar arasında Kuruluş Osman dizisinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ, oyuncular Burak Özçivit ile Ragıp Savaş da vardı.

Ünlülerden Tarihi Atlas Sineması'na tam puan! Gurur duyacağımız bir sinema müzesine kavuştuk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Ünlülerden Tarihi Atlas Sineması'na tam puan! Gurur duyacağımız bir sinema müzesine kavuştuk

JASON STATHAM SÜRPRİZİ

Dünyaca ünlü aktör Jason Statham ve Guy Ritchie de programa katıldı.

Ünlülerden Tarihi Atlas Sineması'na tam puan! Gurur duyacağımız bir sinema müzesine kavuştuk

Başkan Erdoğan, Ediz Hun ve Serdar Gökhan ile de sohbet etti.