Ünlülerden Tarihi Atlas Sineması'na tam puan! "Gurur duyacağımız bir sinema müzesine kavuştuk"

Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla önceki gün düzenlenen törenle açıldı. Açılışa katılım sağlayanlar arasında dünyaca ünlü aktör Jason Statham ve Guy Ritchie de vardı. Ediz Hun, Serdar Gökhan, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit gibi usta isimlerin yer aldığı Atlas Sineması'nın açılışıyla ilgili Koçyiğit, "Gurur duyacağımız bir sinema müzesine kavuştuk'' yorumunda bulundu.

28.02.2021 09:17 - Son Güncelleme: 28.02.2021 09:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





