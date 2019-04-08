Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın kardeşiyle benzerliği pes dedirtti!
Söz dizisinde Yavuz karakterini canlandıran Tolga Sarıtaş, kısa sürede hem Türkiye'de hem de dizinin yayınlandığı ülkelerde hatrı sayılır bir şöhret elde etti. Özellikle kadın izleyicilerin dikkatini çeken Tolga Sarıtaş'ın kendisine çok benzeyen bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Tolga Sarıtaş'ın kardeşi Gencay Sarıtaş'ı görünce sizde çok şaşıracaksınız. İşte başta Tolga Sarıtaş olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
08.04.2019 16:07
- Son Güncelleme: 08.04.2019 16:11
Söz dizisinde canlandırdığı Yavuz karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Tolga Sarıtaş izleyicinin beğenisini kazandı. Özellikle kadın seyircilerin gözdesi olan Tolga Sarıtaş'ın kendisine tıpatıp benzeyen bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Tolga Sarıtaş ile kardeşi arasındaki benzerlik tıpatıptan biraz daha fazla bile olabilir. İşte başta Tolga Sarıtaş olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
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