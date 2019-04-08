Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın kardeşiyle benzerliği pes dedirtti!

Söz dizisinde canlandırdığı Yavuz karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Tolga Sarıtaş izleyicinin beğenisini kazandı. Özellikle kadın seyircilerin gözdesi olan Tolga Sarıtaş'ın kendisine tıpatıp benzeyen bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Tolga Sarıtaş ile kardeşi arasındaki benzerlik tıpatıptan biraz daha fazla bile olabilir. İşte başta Tolga Sarıtaş olmak üzere ünlülerin kardeşleri.