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Söz dizisinin 'Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Tolga Sarıtaş meğer....

Söz dizisinin başarılı oyuncusu Tolga Sarıtaş, dizide gösterdiği performans ile hayranlarının büyük beğenisini kazandı. Dizide 'Yavuz Komutan' karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş'ın özel hayatı haranları tarafından merak edilir oldu. Tolga Sarıtaş'ın gerçek yaşını öğrenen hayranları şaşırdı kaldı. İşte Söz dizisinin 'Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş ve diğer ünlülerin yaşları...

18.07.2019 21:39 - Son Güncelleme:
Söz dizisinin 'Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Tolga Sarıtaş meğer....

Tolga Sarıtaş'ın yeni projesini merakla bekleyen Söz dizisi izleyicisi özel hayatını takip eder oldu. Söz'ün Yavuz Komutan'ı olarak da nam salan Tolga Sarıtaş'ı takip edenler özel hayatıyla şoke oldu. Yaşını merak edenler Tolga Sarıtaş'ın gerçeklerini öğrendi. İşte Söz'un yıldızı Tolga Sarıtaş ve ünlülerin yaşları.

Söz dizisinin 'Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Tolga Sarıtaş meğer....

FATMA GİRİK

12 ARALIK 1942

Söz dizisinin 'Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Tolga Sarıtaş meğer....

SEREN SERENGİL

06 Nisan 1971

Söz dizisinin 'Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Tolga Sarıtaş meğer....

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

Söz dizisinin 'Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Tolga Sarıtaş meğer....

SİBEL CAN

1 AĞUSTOS 1970

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