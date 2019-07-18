Söz dizisinin 'Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Tolga Sarıtaş meğer....

Söz dizisinin başarılı oyuncusu Tolga Sarıtaş, dizide gösterdiği performans ile hayranlarının büyük beğenisini kazandı. Dizide 'Yavuz Komutan' karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş'ın özel hayatı haranları tarafından merak edilir oldu. Tolga Sarıtaş'ın gerçek yaşını öğrenen hayranları şaşırdı kaldı. İşte Söz dizisinin 'Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş ve diğer ünlülerin yaşları...

18.07.2019 21:39 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





