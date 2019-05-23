Söz dizisinin sarı komutanı Tolga Sarıtaş'ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Herkesten sakladığı sevgilisi meğer...

Söz dizisiyle kariyer hayatında büyük bir çıkış yaşan 'sarı komutan' lakaplı Tolga Sarıtaş'ın herkesten gizlediği sevgilisi ortaya çıktı. Daha önce birden fazla isimle adı anılan Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi bakın kim çıktı...