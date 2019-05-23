Söz dizisinin sarı komutanı Tolga Sarıtaş'ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Herkesten sakladığı sevgilisi meğer...
Söz dizisinde sarı komutan Yavuz karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Dizideki karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tolga Sarıtaş'ın adı birden fazla kişiyle anılıyordu. Son olarak bundan tam 17 gün önce Levent'te bir mekandan çıkarken görüntülenen ve objektifleri karşısında görünce trafikte tehlikeli anlara sebebiyet veren oyuncu Tolga Sarıtaş'ın yanındaki isim belli oldu. İşte Söz dizisinin sevilen ismi Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi...
23.05.2019 17:38
- Son Güncelleme: 23.05.2019 17:38
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