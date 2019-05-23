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Söz dizisinin sarı komutanı Tolga Sarıtaş'ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Herkesten sakladığı sevgilisi meğer...

Söz dizisinde sarı komutan Yavuz karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Dizideki karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tolga Sarıtaş'ın adı birden fazla kişiyle anılıyordu. Son olarak bundan tam 17 gün önce Levent'te bir mekandan çıkarken görüntülenen ve objektifleri karşısında görünce trafikte tehlikeli anlara sebebiyet veren oyuncu Tolga Sarıtaş'ın yanındaki isim belli oldu. İşte Söz dizisinin sevilen ismi Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi...

23.05.2019 17:38 - Son Güncelleme: 23.05.2019 17:38
Söz dizisinin sarı komutanı Tolga Sarıtaş'ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Herkesten sakladığı sevgilisi meğer...

Söz dizisiyle kariyer hayatında büyük bir çıkış yaşan 'sarı komutan' lakaplı Tolga Sarıtaş'ın herkesten gizlediği sevgilisi ortaya çıktı. Daha önce birden fazla isimle adı anılan Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi bakın kim çıktı...

Söz dizisinin sarı komutanı Tolga Sarıtaş'ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Herkesten sakladığı sevgilisi meğer...

ÖNCE İLKNUR ŞEREF DENDİ

9 Ocak tarihinde, Tolga Sarıtaş ile İlknur Şeref, Emirgan'daki Gizli Kalsın adlı mekanda arkadaşlarıyla bir araya gelmişti. Çıkışta habercileri fark eden ikili, yan yana görüntü vermemeye çalışarak mekanı ayrı ayrı terk etmişlerdi.

Söz dizisinin sarı komutanı Tolga Sarıtaş'ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Herkesten sakladığı sevgilisi meğer...

Yaşanan bu olayın üzerine çalkalanan magazin camiasında, İlknur Şeref ile Tolga Sarıtaş'ın sevgili olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Söz dizisinin sarı komutanı Tolga Sarıtaş'ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Herkesten sakladığı sevgilisi meğer...

SONRA ZEYNEP MAYRUK

Üzerinden 2 ay geçtikten sonra 'Söz' dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın Zeynep Mayruk'la aşk yaşadığı kulislerde konuşuldu. Hatta bu aşk iddiaları yakışıklı oyuncuya da sorulmuş, Sarıtaş sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.

Söz dizisinin sarı komutanı Tolga Sarıtaş'ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Herkesten sakladığı sevgilisi meğer...

ARKADAŞLARIYLA TANIŞTIRMIŞ

İddiaya göre Söz dizisinde rol alan oyuncu, çekimlerden arta kalan zamanlarında İzmir'e gidip sevgilisiyle vakit geçiriyordu. Hatta Sarıtaş, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen sevgilisini arkadaşlarıyla da tanıştırdı.

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