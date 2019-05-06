Söz dizisinin sarı komutanı Tolga Sarıtaş sevgilisiyle fena yakalandı! Objektifleri gören Tolga Sarıtaş herkesi şok etti!
Söz dizisiyle yıldızı parlayan ve kariyer basamaklarını hızla tırmanan Tolga Sarıtaş, dün gece Levent'te bir mekanda sevgilisiyle görüntülendi. Gece boyu sarmaş dolaş dans eden çift, çıkışta basın mensuplarının olduğu öğrenince mekanı arka kapıdan terk etti. Finale 3 bölüm kalan Söz dizisinin yakışıklı sarı komutanı Tolga Sarıtaş, Kalamış'taki evine doğru giderken, gazetecilerden kaçmak için şoförüne tehlikeli hareketler yaptırttı.
TOLGA SARITAŞ SEVGİLİSİYLE YAKALANDI!
Söz dizisinde canlandırdığı sarı komutan Yavuz karakteriyle kariyer basamaklarını hızla tırmanan Tolga Sarıtaş'ın hayatı hayranları tarafından merak ediliyordu. Birden fazla güzelle adı geçen Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz akşam Levent'te bir mekanda sevgilisiyle yakalandı.
"TUTUN BUNLARI BIRAKMAYIN"
Sevgilisiyle görüntülenmek istemeyen oyuncu bir arkadaşını arayarak Ortaköy'deki sitesinin evinin yolunu tuttu. Site girişinde güvenlik görevlilerine, "Tutun bunları bırakmayın, almayın" diyerek bağırdı. Tolga Sarıtaş'ın arkadaşının oturduğu evinin güvenlik görevlileri basın mensuplarına görüntü almaması için müdahalede bulundu.