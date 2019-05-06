Söz dizisinin sarı komutanı Tolga Sarıtaş sevgilisiyle fena yakalandı! Objektifleri gören Tolga Sarıtaş herkesi şok etti!

Söz dizisiyle yıldızı parlayan ve kariyer basamaklarını hızla tırmanan Tolga Sarıtaş, dün gece Levent'te bir mekanda sevgilisiyle görüntülendi. Gece boyu sarmaş dolaş dans eden çift, çıkışta basın mensuplarının olduğu öğrenince mekanı arka kapıdan terk etti. Finale 3 bölüm kalan Söz dizisinin yakışıklı sarı komutanı Tolga Sarıtaş, Kalamış'taki evine doğru giderken, gazetecilerden kaçmak için şoförüne tehlikeli hareketler yaptırttı.

06.05.2019 09:55 - Son Güncelleme: 06.05.2019 09:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





