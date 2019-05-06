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Söz dizisinin sarı komutanı Tolga Sarıtaş sevgilisiyle fena yakalandı! Objektifleri gören Tolga Sarıtaş herkesi şok etti!

Söz dizisiyle yıldızı parlayan ve kariyer basamaklarını hızla tırmanan Tolga Sarıtaş, dün gece Levent'te bir mekanda sevgilisiyle görüntülendi. Gece boyu sarmaş dolaş dans eden çift, çıkışta basın mensuplarının olduğu öğrenince mekanı arka kapıdan terk etti. Finale 3 bölüm kalan Söz dizisinin yakışıklı sarı komutanı Tolga Sarıtaş, Kalamış'taki evine doğru giderken, gazetecilerden kaçmak için şoförüne tehlikeli hareketler yaptırttı.

06.05.2019 09:55 - Son Güncelleme: 06.05.2019 09:55
Söz dizisinin sarı komutanı Tolga Sarıtaş sevgilisiyle fena yakalandı! Objektifleri gören Tolga Sarıtaş herkesi şok etti!

TOLGA SARITAŞ SEVGİLİSİYLE YAKALANDI!

Söz dizisinde canlandırdığı sarı komutan Yavuz karakteriyle kariyer basamaklarını hızla tırmanan Tolga Sarıtaş'ın hayatı hayranları tarafından merak ediliyordu. Birden fazla güzelle adı geçen Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz akşam Levent'te bir mekanda sevgilisiyle yakalandı.

Söz dizisinin sarı komutanı Tolga Sarıtaş sevgilisiyle fena yakalandı! Objektifleri gören Tolga Sarıtaş herkesi şok etti!

Gece boyu sarmaş dolaş dans eden çift, çıkışta basın mensuplarının olduğu öğrenince mekanı arka kapıdan terk etti. Sevgilisiyle birlikte şoförlü arabasıyla Kalamış'taki evine giden oyuncu, basın mensuplarını fark edince hızla arabasına geri bindi.

Söz dizisinin sarı komutanı Tolga Sarıtaş sevgilisiyle fena yakalandı! Objektifleri gören Tolga Sarıtaş herkesi şok etti!

"BAS GAZA"

Şoförüne ,"Bas gaza" diyen Sarıtaş, gazetecileri Bağdat Caddesi'nde tehlikeli hareketler yaparak kaçmaya çalıştı. Trafik kurallarına uymayan oyuncu, lüks arabasıyla kırmızı ışıklara durmayarak geçti.

Söz dizisinin sarı komutanı Tolga Sarıtaş sevgilisiyle fena yakalandı! Objektifleri gören Tolga Sarıtaş herkesi şok etti!

"TUTUN BUNLARI BIRAKMAYIN"

Sevgilisiyle görüntülenmek istemeyen oyuncu bir arkadaşını arayarak Ortaköy'deki sitesinin evinin yolunu tuttu. Site girişinde güvenlik görevlilerine, "Tutun bunları bırakmayın, almayın" diyerek bağırdı. Tolga Sarıtaş'ın arkadaşının oturduğu evinin güvenlik görevlileri basın mensuplarına görüntü almaması için müdahalede bulundu.

Söz dizisinin sarı komutanı Tolga Sarıtaş sevgilisiyle fena yakalandı! Objektifleri gören Tolga Sarıtaş herkesi şok etti!

İşte Söz dizisinin yakışıklı oyuncusu Tolga Sarıtaş ile sevgilisinin kaçış anları...

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