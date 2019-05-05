Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş hakkında ilk kez duyacağınız gerçek!

Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş Türkiye'nin gözde oyuncuları arasına girdi. Söz oyuncuları gösterdikleri performans ile büyük beğeni toplarken, Tolga Sarıtaş ve Deniz Baysal hayranları özel hayatlarını mercek altına aldı. Söz'ün yıldızı Tolga Sarıtaş oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sosyal medyanın konusu oldu. Söz dizisi ile rekorlar kıran yakışıklı oyuncu sahne tozu yutmanın faydalarını da oyunculuğunu sergilerken hiç şüphesiz görüyor. Söz dizisinin yıldızı Tolga Sarıtaş hayranları özel hayatını da merak eder oldu. İşte Tolga Sarıtaş hakkındaki o gerçek.

05.05.2019 21:37 - Son Güncelleme: 05.05.2019 21:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





