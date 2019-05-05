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Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş hakkında ilk kez duyacağınız gerçek!

Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş Türkiye'nin gözde oyuncuları arasına girdi. Söz oyuncuları gösterdikleri performans ile büyük beğeni toplarken, Tolga Sarıtaş ve Deniz Baysal hayranları özel hayatlarını mercek altına aldı. Söz'ün yıldızı Tolga Sarıtaş oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sosyal medyanın konusu oldu. Söz dizisi ile rekorlar kıran yakışıklı oyuncu sahne tozu yutmanın faydalarını da oyunculuğunu sergilerken hiç şüphesiz görüyor. Söz dizisinin yıldızı Tolga Sarıtaş hayranları özel hayatını da merak eder oldu. İşte Tolga Sarıtaş hakkındaki o gerçek.

05.05.2019 21:37 - Son Güncelleme: 05.05.2019 21:46
Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş hakkında ilk kez duyacağınız gerçek! Tolga Sarıtaş ve Deniz Baysal şaşırttı

Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş ve Deniz Baysal, özel hayatlarıyla gündem oldu. Sergilediği oyunculukla Söz dizisinin başarıya koşmasında büyük pay sahibi olan Tolga Sarıtaş hakkında duyacağınız gerçek sizleri şaşkına çevirecek. İşte Tolga Sarıtaş ve ünlü isimlerin lakapları:

Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş hakkında ilk kez duyacağınız gerçek! Tolga Sarıtaş ve Deniz Baysal şaşırttı

MURAT BOZ: GARA GURU LÖPÇÜK MURAT

Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş hakkında ilk kez duyacağınız gerçek! Tolga Sarıtaş ve Deniz Baysal şaşırttı

MÜGE BOZ : REİS- DAĞLAR KIZI

Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş hakkında ilk kez duyacağınız gerçek! Tolga Sarıtaş ve Deniz Baysal şaşırttı

AYŞEN GRUDA: DOMATES GÜZELİ

Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş hakkında ilk kez duyacağınız gerçek! Tolga Sarıtaş ve Deniz Baysal şaşırttı

ZEKİ MÜREN: SANAT GÜNEŞİ

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