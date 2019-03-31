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Söz dizisinin sarı komutanı Tolga Sarıtaş hakkında bomba iddia! O isimle sevgiliymiş...

Söz dizisinde 'sarı komutan' lakabıyla tanınan Yvuz karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi ortaya çıktı. Söz dizisiyle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, çekimlerden arta kalan zamanlarında İzmir'e gidip sevgilisiyle vakit geçiriyormuş. Hatta Sarıtaş, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen sevgilisini arkadaşlarıyla da tanıştırmış. İşte Söz dizisinde Deniz Baysal ile aşk yaşayan ve gerçek hayatta herkesin merak ettiği Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi olan o isim...

31.03.2019 12:43 - Son Güncelleme: 31.03.2019 12:43
Söz dizisinin sarı komutanı Tolga Sarıtaş hakkında bomba iddia! O isimle sevgiliymiş...

Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş'ın bir süre önce stilist İlknur Şeref ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ardından kulislerde başka bir isim dönmeye başladı. Herkesin merak ettiği sevgili ortaya çıktı. Söz dizisinin sarı komutanı Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi bakın kimmiş...

Söz dizisinin sarı komutanı Tolga Sarıtaş hakkında bomba iddia! O isimle sevgiliymiş...

'Söz' dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın Zeynep Mayruk'la aşk yaşadığı iddiası bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Hatta bu aşk iddiaları yakışıklı oyuncuya da sorulmuş, Sarıtaş sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.

Söz dizisinin sarı komutanı Tolga Sarıtaş hakkında bomba iddia! O isimle sevgiliymiş...

ARKADAŞLARIYLA TANIŞTIRMIŞ

İddiaya göre Sarıtaş ile Mayruk gerçekten sevgilisymiş. Hatta ilişkileri hala devam ediyormuş. Söz dizisinde rol alan oyuncu, çekimlerden arta kalan zamanlarında İzmir'e gidip sevgilisiyle vakit geçiriyormuş. Sarıtaş, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen sevgilisini arkadaşlarıyla da tanıştırmış.

Söz dizisinin sarı komutanı Tolga Sarıtaş hakkında bomba iddia! O isimle sevgiliymiş...

Oynadıkları projelerde bambaşka insanlarla görülüp yakıştırılıyorlar ama özel hayatlarında kalpleri başkalarıyla dolu. İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri.

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Söz dizisinin sarı komutanı Tolga Sarıtaş hakkında bomba iddia! O isimle sevgiliymiş...

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