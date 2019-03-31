Söz dizisinin sarı komutanı Tolga Sarıtaş hakkında bomba iddia! O isimle sevgiliymiş...

Söz dizisinde 'sarı komutan' lakabıyla tanınan Yvuz karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi ortaya çıktı. Söz dizisiyle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, çekimlerden arta kalan zamanlarında İzmir'e gidip sevgilisiyle vakit geçiriyormuş. Hatta Sarıtaş, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen sevgilisini arkadaşlarıyla da tanıştırmış. İşte Söz dizisinde Deniz Baysal ile aşk yaşayan ve gerçek hayatta herkesin merak ettiği Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi olan o isim...

31.03.2019 12:43 - Son Güncelleme: 31.03.2019 12:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





