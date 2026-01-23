Sosyete sitesinde milyon dolarlık vurgun! Yönetici kaçtı Osman Çarmıklı kesenin ağzını açtı
İstanbul'un en gözde yerleşim yerlerinden Savoy Ulus, film senaryolarını aratmayan bir vurgun skandalıyla çalkalanıyor. Sitenin 10 yıllık "profesyonel" yöneticisi Ceyhun Baş, zimmetine geçirdiği iddia edilen milyonlarla sırra kadem basarken; faturayı, ona yıllardır kefil olan Site Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çarmıklı üstlendi. Komşularına karşı mahcup olan ünlü iş insanının bu skandalı temizlemek için yapacağı iddia edilen o şok hamle gündeme bomba gibi düştü.
