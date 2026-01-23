PODCAST CANLI YAYIN

Sosyete sitesinde milyon dolarlık vurgun! Yönetici kaçtı Osman Çarmıklı kesenin ağzını açtı

İstanbul'un en gözde yerleşim yerlerinden Savoy Ulus, film senaryolarını aratmayan bir vurgun skandalıyla çalkalanıyor. Sitenin 10 yıllık "profesyonel" yöneticisi Ceyhun Baş, zimmetine geçirdiği iddia edilen milyonlarla sırra kadem basarken; faturayı, ona yıllardır kefil olan Site Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çarmıklı üstlendi. Komşularına karşı mahcup olan ünlü iş insanının bu skandalı temizlemek için yapacağı iddia edilen o şok hamle gündeme bomba gibi düştü.

Sosyete ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin buluşma noktası Savoy Ulus Sitesi, yaklaşık 1 milyon dolarlık bir vurgunla sarsıldı. Sitenin 10 yıldır yönetimini üstlenen Ceyhun Baş'ın, devasa bir bütçeyi zimmetine geçirip firar etmesi, site sakinlerini ayağa kaldırdı.

Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şunları aktardı: "Halen firarda olduğunu öğrendiğim Ceyhan Baş ile ilgili ilginç bilgilere ulaştım!

SİTEYİ "KENDİ DÜKKANI" YAPMIŞ!

Yaklaşık 10 yıldır sitede profesyonel olarak yöneticilik yapan Ceyhun Baş, aynı zamanda sitedeki emlak ofisinin, oto yıkamacının, kuaförün ve marketinin de sahibiymiş!

Siteye gelen her nakliyeci ve tamirciyi de komisyonunu almadan içeri sokmazmış!

Ancak onlarca şikayete rağmen, sitenin yönetim kurulu başkanı olan Osman Çarmıklı, ısrarla Ceyhun Baş'ın arkasında durmuş!

Bu olayın patlak vermesiyle Osman Bey'in komşularına karşı kendisini çok mahcup hissettiği konuşuluyor.

Hatta Osman Bey, bu mahcubiyetten kurtulmak için sitenin zararını karşılayacakmış. Bu durum, site sakinlerinin yüreğine biraz su serpmiş durumda.

GÖZLER GELECEK AYDA

Ancak önümüzdeki ay yapılacak toplantıda zararın temini ve diğer konular belli olacakmış.

Umarım toplantıya kadar Ceyhun Baş yakalanır ve parayı da geri alabilirler de; Osman Bey de hem maddi hem de manevi bu yükten kurutulur"