Sosyal medyaya bomba gibi düştü! Meğer Çukur'un yıldızı Ezel dizisinde de boy göstermiş

Çukur'da bu görüntüler sosyal medyayı şaşırttı! Meğerse Çukur'un yıldızı Ezel dizisinde de oynamış! 2017 tarihinden bu yana ekranlarda olan Çukur dizisinin yıldız isminin Ezel dizisinde de rol aldığı ortaya çıktı.

ATV ekranlarında yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Yiğit Özşener, Barış Falay gibi isimlerin de yer aldığı Ezel dizisinde rol almış. 20 yaşında olan genç oyuncu Burak Dakak, Çukur dizisinde oynamadan önce bir zamanların popüler dizisi olan Ezel'de oynamıştır. O zamanlar henüz çocuk olan Burak Dakak Ezel'de oynadığı zaman 10 yaşındaydı. Ezel dizisinde Mert'in çocukluğunu oynamıştır. Mert karakteri Ezel'in kardeşidir. Eskiyi hatırladıkları sahnelerde oynayan Burak Dakak, Ezel'de oynadığı zamanlara ait olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmıştır.