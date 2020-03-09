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Sosyal medyaya bomba gibi düştü! Meğer Çukur'un yıldızı Ezel dizisinde de boy göstermiş

Meğer Çukur'un yıldızı Ezel dizisinde de boy göstermiş! Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Çukur dizisi gerek senaryosu gerek oyuncularıyla çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi. 23 Ekim 2017 tarihinde yayın hayatına başlayan Çukur, o günden bugüne her yıl vites attırdı. Dizi hakkında her detay merak edilirken, oyuncuları hakkında da çok özel detaylar sosyal medyada yer alıyor.

09.03.2020 15:55 - Son Güncelleme: 31.03.2020 18:42
Çukur'da bu görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü! Meğerse Çukur'un yıldızı Ezel dizisinde de boy göstermiş

Çukur'da bu görüntüler sosyal medyayı şaşırttı! Meğerse Çukur'un yıldızı Ezel dizisinde de oynamış! 2017 tarihinden bu yana ekranlarda olan Çukur dizisinin yıldız isminin Ezel dizisinde de rol aldığı ortaya çıktı.
ATV ekranlarında yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Yiğit Özşener, Barış Falay gibi isimlerin de yer aldığı Ezel dizisinde rol almış. 20 yaşında olan genç oyuncu Burak Dakak, Çukur dizisinde oynamadan önce bir zamanların popüler dizisi olan Ezel'de oynamıştır. O zamanlar henüz çocuk olan Burak Dakak Ezel'de oynadığı zaman 10 yaşındaydı. Ezel dizisinde Mert'in çocukluğunu oynamıştır. Mert karakteri Ezel'in kardeşidir. Eskiyi hatırladıkları sahnelerde oynayan Burak Dakak, Ezel'de oynadığı zamanlara ait olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmıştır.

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Çukur'da bu görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü! Meğerse Çukur'un yıldızı Ezel dizisinde de boy göstermiş

Peki o isim sizce kim? Görünce çok şaşıracaksınız.

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Çukur'da bu görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü! Meğerse Çukur'un yıldızı Ezel dizisinde de boy göstermiş

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Çukur'da bu görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü! Meğerse Çukur'un yıldızı Ezel dizisinde de boy göstermiş

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Çukur'da bu görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü! Meğerse Çukur'un yıldızı Ezel dizisinde de boy göstermiş

FATMA GİRİK

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