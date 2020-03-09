Fahriye Evcen Instagram'dan paylaştı, kardeşi Ayşen Evcen ise... İşte sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf
Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit'in oyuncu eşi Fahriye Evcen, son haliyle hayranlarını korkuttu. Geçtiğimiz haftalarda babasını kaybeden güzel oyuncu, uzun bir aradan sonra Instagram'dan fotoğrafını paylaştı. Yüzünün soluk göründüğünü belirten hayranları Evcen'in paylaşımını görünce korktu ancak kız kardeşi Ayşen Evcen, "Gene bal akıyor gözlerden..." notuyla kardeşini mutlu etti. İşte 33 yaşındaki Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımı ve merak edilen kardeşi Ayşen Evcen...
09.03.2020 14:52
- Son Güncelleme: 09.03.2020 14:52
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