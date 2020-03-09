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Fahriye Evcen Instagram'dan paylaştı, kardeşi Ayşen Evcen ise... İşte sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit'in oyuncu eşi Fahriye Evcen, son haliyle hayranlarını korkuttu. Geçtiğimiz haftalarda babasını kaybeden güzel oyuncu, uzun bir aradan sonra Instagram'dan fotoğrafını paylaştı. Yüzünün soluk göründüğünü belirten hayranları Evcen'in paylaşımını görünce korktu ancak kız kardeşi Ayşen Evcen, "Gene bal akıyor gözlerden..." notuyla kardeşini mutlu etti. İşte 33 yaşındaki Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımı ve merak edilen kardeşi Ayşen Evcen...

09.03.2020 14:52 - Son Güncelleme: 09.03.2020 14:52
Fahriye Evcen Instagram'dan paylaştı, kardeşi Ayşen Evcen ise... İşte sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, Instagram'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü. 33 yaşındaki Fahriye Evcen'in son halini görenler korktu. Fahriye'nin yüzünün soluk olduğunu iddia eden takipçilerine ablası Ayşen Evcen^den gelen yorum dikkat çekti.

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Fahriye Evcen Instagram'dan paylaştı, kardeşi Ayşen Evcen ise... İşte sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf

Fahriye Evcen'in Instagram'dan yaptığı bu paylaşıma kardeşi Ayşen Evcen, "Gene bal akıyor gözlerden..." yorumunda bulundu. İşte Ayşen, Neşe ve Demet olmak üzere 4 kız kardeş olan Fahriye Evcen'in kardeşi Ayşen Evcen...

Fahriye Evcen Instagram'dan paylaştı, kardeşi Ayşen Evcen ise... İşte sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf

ALEYNA TİLKİ VE KARDEŞİ AYÇA

Fahriye Evcen Instagram'dan paylaştı, kardeşi Ayşen Evcen ise... İşte sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf
Fahriye Evcen Instagram'dan paylaştı, kardeşi Ayşen Evcen ise... İşte sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf

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