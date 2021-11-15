Sosyal medyadaki paylaşımıyla itiraf etti! Havva Öztel meğer... Aleyna Tilki’nin annesinin gerçek memleketini ve yaşını duyan inanamadı!

Acun Ilıcalı'nın yarışma programı Yetenek Sizsiniz Türkiye'de yıldızı parlayan Aleyna Tilki sonrasında çıkardığı şarkılarla namını tüm Türkiye'ye duyurmayı başardı. Henüz 19 yaşlarında şöhreti yakalayan genç şarkıcının annesinin de kendisinden az kalır yanı yok. Aleyna Tilki'nin annesini görenler gözlerine inanamıyor. Neredeyse kızı kadar genç duran Havva Öztel yaşı ve memleketi ile herkesi şaşırttı. Öztel sosyal medya hesabından paylaştığı video ile aslen nereli olduğunu belli etti.