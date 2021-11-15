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Haberler Magazin Sosyal medyadaki paylaşımıyla itiraf etti! Havva Öztel meğer... Aleyna Tilki'nin annesinin gerçek memleketini ve yaşını duyan inanamadı!

Sosyal medyadaki paylaşımıyla itiraf etti! Havva Öztel meğer... Aleyna Tilki'nin annesinin gerçek memleketini ve yaşını duyan inanamadı!

Sosyal medyayı aktif kullanan Havva Öztel cesur paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Aleyna Tilki'nin şöhrete kavuşmasının ardından Havva Öztel'in de İnstagramdaki takipçi sayısı arttı. 105 bin takipçili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Öztel son paylaşımıyla gerçek memleketini söyledi. Ailesiyle Dubai'ye tatile giden Havva Öztel İnstagram hesabının hikaye kısmından videolu paylaşım yaparak ''Özümü buldum'' diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

15.11.2021 08:15 - Son Güncelleme: 15.11.2021 08:15
Sosyal medyadaki paylaşımıyla itiraf etti! Havva Öztel meğer... Aleyna Tilki’nin annesinin gerçek memleketini ve yaşını duyan inanamadı!

Acun Ilıcalı'nın yarışma programı Yetenek Sizsiniz Türkiye'de yıldızı parlayan Aleyna Tilki sonrasında çıkardığı şarkılarla namını tüm Türkiye'ye duyurmayı başardı. Henüz 19 yaşlarında şöhreti yakalayan genç şarkıcının annesinin de kendisinden az kalır yanı yok. Aleyna Tilki'nin annesini görenler gözlerine inanamıyor. Neredeyse kızı kadar genç duran Havva Öztel yaşı ve memleketi ile herkesi şaşırttı. Öztel sosyal medya hesabından paylaştığı video ile aslen nereli olduğunu belli etti.

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Sosyal medyadaki paylaşımıyla itiraf etti! Havva Öztel meğer... Aleyna Tilki’nin annesinin gerçek memleketini ve yaşını duyan inanamadı!

Videosuna not ekleyen Öztel, ''Kökenim Bağdat ve Selanik. Buranın bu kadar iyi gelmesi bundan olabilir mi? Özümü buldum'' sözlerini yazdı.

Sosyal medyadaki paylaşımıyla itiraf etti! Havva Öztel meğer... Aleyna Tilki’nin annesinin gerçek memleketini ve yaşını duyan inanamadı!

Kızlarıyla birlikte Dubai turu yapan Havva Öztel kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı. Peki Öztel aslen nereli, kaç yaşında?

Sosyal medyadaki paylaşımıyla itiraf etti! Havva Öztel meğer... Aleyna Tilki’nin annesinin gerçek memleketini ve yaşını duyan inanamadı!

HAVVA ÖZTEL KİMDİR?

Havva Öztel 1978 yılında dünyaya gelmiştir.

Sosyal medyadaki paylaşımıyla itiraf etti! Havva Öztel meğer... Aleyna Tilki’nin annesinin gerçek memleketini ve yaşını duyan inanamadı!

42 yaşındaki Havva Öztel, eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşandıktan sonra kızları ile birlikte yaşamaya başlamıştır.

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