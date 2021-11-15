Mehmet şefin gözde yarışmacısı Emir Elidemir meğer Safanur ile... Duyan inanamadı! Masterchef Safanur’un sevgilisi de aynı yarışmadan çıktı!

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni programı Masterchef'te aşk iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Yarışmadan çok özel hayatlarıyla gündeme gelen yarışmacılar ve jüri üyeleri magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Dilara ve Sergen'in haklarında çıkan aşk iddialarının ardından bu kez Safanur'un da adı Emir Elidemir'le anıldı. 23 yaşındaki yarışmacının, geçtiğimiz sezonun yarışmacısı ve Mehmet şefin göz bebeği Emir Elidemir ile birlikte olduğu konuşuluyor. İşte gündeme bomba gibi düşen iddianın detayları...