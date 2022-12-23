Sosyal medyada topa tutuldu! Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel öyle bir şey dedi ki.. 'Erkek dediğin...'
Selen Görgüzel, bir alışveriş merkezinde muhabirlerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.
Selen Görgüzel, bir alışveriş merkezinde karşılaştığı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Asgari ücretli birisiyle sevgili olup olmayacağı üzerine sorulan soruya cevap veren Görgüzel söyledikleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Erkekler ve sevgili kriterleri hakkında yaptığı açıklamalar muhabirleri dahi şoke etti. İşte detaylar...
Görgüzel, "Asgari ücretle çalışan birisiyle sevgili olur muydunuz" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Benimle yaşayamaz. Komplekse girer. Erkeksi duyguları rencide olur. İyi bir yere götüremezse gururu kırılır. O yüzden davul bile dengi dengine. Amazon kadını olduğum için erkek benden her konuda güçlü olmalı. Masaya yumruğunu vuran, adam gibi adam olsun. Vıttırı vızzık adamlar istemiyorum."
ŞOV YAPAN ERKEKLER MİDEMİ BULANDIRIYOR
Şarkıcı, erkekte nelere dikkat ettiğini ise şöyle anlattı: "Beni gerçekten dünyanın tek kadını gibi hissettirecek, değer veren, sosyal medya kullanmayan bir erkek istiyorum. Sosyal medyada artist pozlar veren erkekler, şov yapanlar midemi bulandırıyor. Gıcık oluyorum."