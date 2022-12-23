Sosyal medyada topa tutuldu! Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel öyle bir şey dedi ki.. ’Erkek dediğin...’

Görgüzel, "Asgari ücretle çalışan birisiyle sevgili olur muydunuz" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Benimle yaşayamaz. Komplekse girer. Erkeksi duyguları rencide olur. İyi bir yere götüremezse gururu kırılır. O yüzden davul bile dengi dengine. Amazon kadını olduğum için erkek benden her konuda güçlü olmalı. Masaya yumruğunu vuran, adam gibi adam olsun. Vıttırı vızzık adamlar istemiyorum."