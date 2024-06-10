Sosyal medya hesabından paylaştı destek mesajları yağdı! Survivor'dan elenen Merve Aydın'ın çocuğuna kavuştuğu ana bakın!

Survivor 2024 All Star'da Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, heyecan ve mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak adaya veda eden isim Yunus Emre oldu. Yarışmanın son bölümünde duygu dolu anlar yaşandı ve bu anlardan biri de Merve Aydın'ın elenmesiydi. Uzun süredir Survivor adasında zorlu şartlar altında mücadele eden Aydın, yarışmanın bitiminde evine döndü ve çocuğuna kavuştu. Bu özel anı sosyal medya hesabından paylaşan Aydın, takipçilerine duygu dolu bir mesaj iletti. Merve Aydın'ın bu paylaşımlarında yarışma boyunca yaşadığı zorluklar ve çocuğuna olan özlemi açıkça görülüyor. İşte Merve Aydın'ın o duygusal paylaşımı...