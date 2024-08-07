Songül Karlı’nın “Sürekli bir yerlerin konuşuluyor” diye isyan eden oğlu Efe annesinin boyunu geçti! Son hali şok etti: Bu nasıl boy atmak!

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirdi. Özellikle iddialı Instagram pozları ile bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ve bu nedenle oğlu tarafından "Sürekli bir yerlerin konuşuluyor" denilerek uyarılan Karlı, geçirdiği estetik operasyonlarıyla da çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı, son olarak oğlu Efe ile gündeme geldi. Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Annesinin boyunu geçen Efe için "Bu nasıl boy atmak!", "Çok yakışıklı olmuş" yorumları yapıldı. İşte Songül Karlı'nın oğlu...