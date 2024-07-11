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Songül Karlı’dan muhteşem anne-oğul dansı! "Sürekli bir yerlerin konuşuluyor" diye isyan eden Efe'ye bakın! Annesinin boyunu geçti

Kariyerinin yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlarıyla da sık sık adından söz ettiren Songül Karlı, özellikle sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla çok konuşuldu. Karlı, bir röportajında paylaşımlarıyla ilgili oğlunun "Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor" dediğini belirterek herkesi şaşırttı. Ünlü şarkıcı, bir kez daha sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Karlı, bu kez oğlu Efe Furkan Gümüş ile dans ettiği anları yayınladı. Efe'nin son halini görenler ise gözlerine inanamadı. Efe için "Annesinin boyunu geçmiş" yorumu yapıldı. İşte Songül Karlı'nın koca delikanlı olan oğlu...

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 11:25 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 11:55
Songül Karlı’dan muhteşem anne-oğul dansı! Sürekli bir yerlerin konuşuluyor diye isyan eden Efe’ye bakın! Annesinin boyunu geçti 1

Attığı her adımla yıllarca adından söz ettirmeyi başaran Songül Karlı'nın 2005 yılında nikah masasına oturduğu eski eşi Baykal Gümüş ile yaptığı evlilikten bir oğlu oldu.

Songül Karlı’dan muhteşem anne-oğul dansı! Sürekli bir yerlerin konuşuluyor diye isyan eden Efe’ye bakın! Annesinin boyunu geçti 2

Efe Furkan adını verdiği oğlunu kucağına almasıyla ilk kez annelik duygusunu tadan Karlı, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Songül Karlı'dan oğluyla dans ettiği anları paylaştı!

Songül Karlı’dan muhteşem anne-oğul dansı! Sürekli bir yerlerin konuşuluyor diye isyan eden Efe’ye bakın! Annesinin boyunu geçti 3

Özellikle sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla çok konuşulan Karlı, bir röportajında yayınladığı fotoğraflarla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

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