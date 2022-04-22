Songül Karlı’dan cinsel taciz itirafı! Duyan inanamadı! Her şeyi bir bir açıkladı: “Bikinili fotoğraflarımı da sildireceğim”
Songül Karlı'dan cinsel taciz itirafı! Duyan inanamadı! Hem müzik hem de sunuculuk alanında performans gösteren Songül Karlı, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olmuştu. Özellikle sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Karlı, konuk olduğu bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü türkücünün 'cinsel taciz' itirafı duyanları şoke ederken bikini ile ilgili söyledikleri dikkat çekti. İşte Songül Karlı'nın dikkat çeken o açıklamaları...
22.04.2022 01:47 - Son Güncelleme: 22.04.2022 01:47
Çocukluğundan itibaren müziğe ilgi duyan Songül Karlı, 1991'de piyasaya giriş yaptı ve Derman Sendedir adlı albümü ile kendini gösterdi.