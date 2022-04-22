RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Songül Karlı’dan cinsel taciz itirafı! Duyan inanamadı! Her şeyi bir bir açıkladı: “Bikinili fotoğraflarımı da sildireceğim”

Songül Karlı’dan cinsel taciz itirafı! Duyan inanamadı! Her şeyi bir bir açıkladı: “Bikinili fotoğraflarımı da sildireceğim”

Songül Karlı'dan cinsel taciz itirafı! Duyan inanamadı! Hem müzik hem de sunuculuk alanında performans gösteren Songül Karlı, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olmuştu. Özellikle sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Karlı, konuk olduğu bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü türkücünün 'cinsel taciz' itirafı duyanları şoke ederken bikini ile ilgili söyledikleri dikkat çekti. İşte Songül Karlı'nın dikkat çeken o açıklamaları...

22.04.2022 01:47 - Son Güncelleme: 22.04.2022 01:47
Songül Karlı’dan cinsel taciz itirafı! Duyan inanamadı! Her şeyi bir bir açıkladı: “Bikinili fotoğraflarımı da sildireceğim”

Çocukluğundan itibaren müziğe ilgi duyan Songül Karlı, 1991'de piyasaya giriş yaptı ve Derman Sendedir adlı albümü ile kendini gösterdi.

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Songül Karlı’dan cinsel taciz itirafı! Duyan inanamadı! Her şeyi bir bir açıkladı: “Bikinili fotoğraflarımı da sildireceğim”

2007'den itibaren sunucu olarak televizyon programlarında boy göstermeye başlayan Karlı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu.

Songül Karlı’dan cinsel taciz itirafı! Duyan inanamadı! Her şeyi bir bir açıkladı: “Bikinili fotoğraflarımı da sildireceğim”

Karlı, özellikle 2012-2017 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Metin Yüncü ile yaşadığı sıkıntılarla çok konuşuldu.

Songül Karlı’dan cinsel taciz itirafı! Duyan inanamadı! Her şeyi bir bir açıkladı: “Bikinili fotoğraflarımı da sildireceğim”

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla da adından epey söz ettirdi.

Songül Karlı’dan cinsel taciz itirafı! Duyan inanamadı! Her şeyi bir bir açıkladı: “Bikinili fotoğraflarımı da sildireceğim”

Sesinin yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan ünlü şarkıcı, şimdi ise özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

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