Songül Karlı yerinde duramadı! Dekolteyi abartan Songül'e bakın düğmesini açıp dans etti! Gören bir daha baktı yine ortalığı salladı
Songül Karlı yerinde duramadı! Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı, kıyafetlerinde derin dekolteden vazgeçemiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ve cesur pozlarıyla sık sık gündem olan Karlı, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yine derin göğüs dekolteli bir bluz tercih eden Karlı, dans ettiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Tek düğmesini açarak dekolte veren ünlü şarkıcının neşeli halleri de dikkatlerden kaçmadı. Yerinde duramayan Songül Karlı için "Hep böyle gül", "Hayat dolusun, süpersin" yorumları yapıldı. Karlı'nın paylaşımı, yine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından konuşularak gündem oldu. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
28.03.2022 18:30 - Son Güncelleme: 28.03.2022 18:33
Yaptırdığı estetik operasyonlarla oldukça değişen ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı yine cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.
"Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Tek düğmesini açarak dekolte veren ünlü şarkıcının neşeli halleri de dikkatlerden kaçmadı. Yerinde duramayan Songül Karlı için "Hep böyle gül", "Hayat dolusun, süpersin" yorumları yapıldı.