Songül Karlı sosyal medyada alay konusu oldu! Estetikler az geldi filtreye başvurdu gören dönüp bir daha baktı

Songül Karlı sosyal medyada alay konusu oldu! Dekolteli ve sutyensiz paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Songül Karlı bu kez fotoğrafına uyguladığı filtreyle çok konuşuldu. Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü sunucu ve şarkıcı, son olarak yeni imajını takipçileriyle paylaşmıştı. İmaj değiştiren Karlı, Seda Sayan, Seray Sever, Seda Üren ve Ajda Pekkan gibi birçok ünlü isme benzetilmiş ve bu konu yüzünden de eleştiri almıştı. Paylaşımları kadar yaptırdığı estetiklerle de adından söz ettiren Karlı, son yayınladığı fotoğrafa uyguladığı filtreyle yine eleştiri oklarını üzerine çekti. Ünlü sunucuya "Songül Karlı nerede göremedim", "Bu kim" yorumları yapıldı. İşte Songül Karlı'nın gündem olan o paylaşımı…

25.05.2021 19:11 - Son Güncelleme: 25.05.2021 19:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





