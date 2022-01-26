Songül Karlı sabahlığıyla yataktan paylaştı! Paylaşımına düştüğü not dikkat çekti! Frikik kraliçesi hem endişelendirdi hem beğeni topladı
Songül Karlı sabahlığıyla yataktan paylaştı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, Instagram hesabında yayınladığı son paylaşımla hem endişelendirdi hem kendine hayran bıraktı. Sabahlığıyla yatakta verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcı, paylaşımının altına düştüğü 'Hasta' notuyla takipçilerini korkuturken Karlı için 'Hastayken bile güzel' yorumları yapıldı. İşte ünlü şarkıcı Songül Karlı'nın kraliçesi hem endişelendiren hem de beğeni toplayan o paylaşımı...
26.01.2022 19:07
- Son Güncelleme: 26.01.2022 19:07
Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, özellikle dekolteli pozları ve verdiği frikiklerle sık sık gündem olmuştu.
Öte yandan yüzüne uyguladığı filtreyle poz veren Songül Karlı için 'Hastayken bile güzel' yorumları yapıldı.