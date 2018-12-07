Songül Karlı dolandırıldığını iddia etti 'Bakan dedi MİT dedi...'

Bir erkek bir kadını dövmemeli, gücüne yakışmaz. Ama bir kadın da konuşurken erkeği o noktaya getirmemeli. Bizim kadınlarımız da artık eskisi gibi değil, susmuyorlar. Küfür ediyorlar. Aradaki o saygıyı yitirmemek lazım. Ben de şiddet gördüm. O bana vurdu, ben de ona vurdum.