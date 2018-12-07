Songül Karlı dolandırıldığını iddia etti 'Bakan dedi MİT dedi...'
Türkiye günlerce onların canlı yayındaki düğününü konuşmuştu. Ünlü şarkıcı Songül Karlı, 2012 yılında büyük bir aşkla evlendiği eşi Metin Yüncü'den 2017 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı. Metin Yüncü tarafından büyük bir maddi kayba uğrayarak ayrılan Songül Karlı, dolandırıldığını iddia ettiği evliliği hakkında açıklamalarda bulundu. Songül Karlı'nın açıklamalarından eski partneri Uğur Arslan'da nasibini aldı. İşte Songül Karlı'nın hem eski eşi Metin Yüncü hem de eski partneri Uğur Arslan hakkında yaptığı o açıklamalar.
7 Aralık 2018 Cuma, 15:29:07 Güncelleme: 15:51:51
'MİT DEDİ BAKAN DEDİ BENİ DOLANDIRDI'
45 yaşındaki şarkıcı ve sunucu Songül Karlı özel hayatına dair çok özel açıklamalarda bulundu. 2017'de boşandığı eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 'sıfırlayarak gittiğini söylerken "Beni kandırdığı, isim kullanarak aldığı paralar var. 'Bakan' dedi, 'MİT' dedi, o dedi, bu dedi. Bakan diye baldızının kocasıyla konuşuyormuşum meğerse" dedi.
Beş yıllık evliliği tel celsede biten, "eski eşinin borçları yüzünden evine haciz geldiği" haberleriyle konuşulan Songül Karlı'nın açıklamaları şöyle:
"Geçen her günüme acıyorum. Yalnızlık ne kadar da güzel bir şeymiş. Eşine, çocuğuna başkasının parasını yedirmemesi ne kadar güzel bir şey. Eski eşlerime bakıyorum da, çok güzel yaşıyorlar. Kaç aileye baktım, bakın.
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