Merve Sanay pizzacıya kapıyı çıplak açtı (Merve Sanay kimdir?)
Sosyal medya fenomenliği adı altında her türlü ahlaksızlık ve rezalet yapan insanlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Merve Sanay isimli kendini 'Sosyal medya fenomeni' olarak nitelendiren kadın pizzacıya kapıyı yarı çıplak açtı. Bu rezalet videoyu 'utanmadan' sosyal medya hesabından paylaşan Merve Sanay'a tepki yağdı. Tepkilerin pek umurunda olmadığı açıkça görülen Merve Sanay henüz bir açıklama yapmış değil. Peki kimdir bu Merve Sanay? İşte detaylar.
7 Aralık 2018 Cuma, 11:55:10 Güncelleme: 12:25:17
SOSYAL MEDYA FENOMENİ DEĞİL TEŞHİRCİ
Gelişen ve hayatlarımıza gün geçtik daha fazla giren sosyal medya, kimileri için yeni iş kapılarını açtı. Son dönemlerde dört bir yanımızdan kendilerini sosyal medya fenomeni olarak tanımlandıran insanlar çıkıyor. Fakat bu sosyal medya fenomeni denen kişileri kendi vücutlarını sergileyerek, küçük yaştaki çocuklardan faydalanarak veya ahlaksız bir takım durumlarla para kazandığı görülüyor.
Merve Sanay onlardan biri. Yaptığı yarı çıplak paylaşımlarla prim yapan ve binlerce takipçi edinen Merve Sanay'ın son videosu, sosyal medya fenomenliği denen tanımın ne kadar ahlaksız temeller üzerine inşa edildiğini bir kere daha gösterdi.
DİĞER GALERİLER