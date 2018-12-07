Merve Sanay pizzacıya kapıyı çıplak açtı (Merve Sanay kimdir?)

SOSYAL MEDYA FENOMENİ DEĞİL TEŞHİRCİ

Gelişen ve hayatlarımıza gün geçtik daha fazla giren sosyal medya, kimileri için yeni iş kapılarını açtı. Son dönemlerde dört bir yanımızdan kendilerini sosyal medya fenomeni olarak tanımlandıran insanlar çıkıyor. Fakat bu sosyal medya fenomeni denen kişileri kendi vücutlarını sergileyerek, küçük yaştaki çocuklardan faydalanarak veya ahlaksız bir takım durumlarla para kazandığı görülüyor.

Merve Sanay onlardan biri. Yaptığı yarı çıplak paylaşımlarla prim yapan ve binlerce takipçi edinen Merve Sanay'ın son videosu, sosyal medya fenomenliği denen tanımın ne kadar ahlaksız temeller üzerine inşa edildiğini bir kere daha gösterdi.