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Haberler Magazin Songül Karlı derin dekolteli daracık mini elbisesiyle poz verdi! ’40 kere maşallah’ diyen Songül sosyal medyayı yine salladı

Songül Karlı derin dekolteli daracık mini elbisesiyle poz verdi! ’40 kere maşallah’ diyen Songül sosyal medyayı yine salladı

Songül Karlı derin dekolteli daracık mini elbisesiyle poz verdi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Songül Karlı, imaj değiştirdi. Saçlarını kestiren ünlü şarkıcı ve sunucu Karlı, yeni imajını sosyal medya hesabında iddialı bir pozla takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi. Siyah derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile bir pozunu Instagram sayfasında yayınlayan Karlı, art arda paylaşımlarda bulundu. İddialı kıyafeti ile dikkat çeken Karlı, bir sonraki paylaşımını yakın çekim yaparak arka fona 'Maşallah' şarkısını ekledi. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımları...

17.09.2021 22:29 - Son Güncelleme: 17.09.2021 22:56
Songül Karlı derin dekolteli daracık mini elbisesiyle poz verdi! ’40 kere maşallah’ diyen Songül sosyal medyayı yine salladı

Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, imaj değiştirdi.

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Songül Karlı derin dekolteli daracık mini elbisesiyle poz verdi! ’40 kere maşallah’ diyen Songül sosyal medyayı yine salladı

Saçlarını kısacık kestiren Karlı, yeni imajını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı, son halini yine iddialı bir paylaşımla takipçilerinin beğenisine sundu.

Songül Karlı derin dekolteli daracık mini elbisesiyle poz verdi! ’40 kere maşallah’ diyen Songül sosyal medyayı yine salladı

Ünlü şarkıcı ilk olarak, siyah derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile bir pozunu Instagram sayfasında yayınladı.

Songül Karlı derin dekolteli daracık mini elbisesiyle poz verdi! ’40 kere maşallah’ diyen Songül sosyal medyayı yine salladı

Art arda paylaşımlarda bulunan Karlı, bir sonraki gönderisinde ise yakın çekim bir karesine yer verdi. Karlı'nın bu paylaşımının arka fonuna 'Maşallah' şarkısını eklemesi ise dikkat çekti.

Songül Karlı derin dekolteli daracık mini elbisesiyle poz verdi! ’40 kere maşallah’ diyen Songül sosyal medyayı yine salladı

İşte Songül Karlı'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...

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