Songül Karlı derin dekolteli daracık mini elbisesiyle poz verdi! ’40 kere maşallah’ diyen Songül sosyal medyayı yine salladı
Songül Karlı derin dekolteli daracık mini elbisesiyle poz verdi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Songül Karlı, imaj değiştirdi. Saçlarını kestiren ünlü şarkıcı ve sunucu Karlı, yeni imajını sosyal medya hesabında iddialı bir pozla takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi. Siyah derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile bir pozunu Instagram sayfasında yayınlayan Karlı, art arda paylaşımlarda bulundu. İddialı kıyafeti ile dikkat çeken Karlı, bir sonraki paylaşımını yakın çekim yaparak arka fona 'Maşallah' şarkısını ekledi. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımları...
17.09.2021 22:29
- Son Güncelleme: 17.09.2021 22:56
Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, imaj değiştirdi.