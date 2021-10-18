Songül Karlı bakın aslen nereliymiş herkes başka sanıyordu! Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Songül Karlı'nın memleketi meğer...
Demet Akalın'ın olaylı ayrılığı sonrasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu kim olacak merak ediliyordu. Nihayet o isim ortaya çıktı, Songül Karlı... Her hafta başka bir sunucunun yer alacağı programda bu hafta Songül Karlı yer alıyor. Karlı, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemi epey meşgul eden bir isim. Songül Karlı kimdir, nereli, kaç yaşında gibi soruların yanıtlarını arayanlar, aslen nereli olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte başta Songül Karlı olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.
Songül Karlı hakkında detaylar merak ediliyor. Kanal D'nin severek takip edilen yarışma programında her hafta farklı bir ünlü programı sunacak. Bu isimlerden ilk olarak Songül Karlı seçildi.
Songül Karlı, 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi. Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.
Günümüzde müzik yaşamına ara veren sanatçı, doksanlarda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre de olsa dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı. Songül Karlı hakkında araştırma yapan aslen nereli olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte başta Songül Karlı olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.