Songül Karlı bakın aslen nereli çıktı! Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Songül Karlı’nın memleketi meğer...

Songül Karlı, 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi. Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.

Günümüzde müzik yaşamına ara veren sanatçı, doksanlarda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre de olsa dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı. Songül Karlı hakkında araştırma yapan aslen nereli olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte başta Songül Karlı olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.