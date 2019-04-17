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Soner Sarıkabadayı Kolombiya Kraliçesi ile birlikte! Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'dan ilanıaşk!

Soner Sarıkabadayı, önceki akşam Kolombiya Güzellik Kraliçesi Camelo Lopez ile bir davete katıldı. Ünlü müzisyen Soner Sarıkabadayı, daha önce de Hollandalı bir güzelle 3 yıl aşk yaşamıştı. Özel hayatıyla gündemde olmayı tercih etmeyen Sarıkabadayı, yeni sevgilisini basın mensuplarının karşısına çıkartarak aşkını ilan etmiş oldu.

17.04.2019 16:41 - Son Güncelleme: 17.04.2019 16:41
Soner Sarıkabadayı yine bir yabancı güzelle! Ünlü şarkıcı Soner Kabadayı'dan ilanıaşk!

Soner Sarıkabadayı gönlünü yine bir yabancı güzele kaptırdı. Ünlü müzisyen Soner Sarıkabadayı, önceki akşamki bir davete Kolombiya Güzellik Kraliçesi aşkı Camelo Lopez ile katıldı. Özel hayatıyla gündemde olmayı tercih etmeyen Sarıkabadayı, yeni sevgilisini basın mensuplarının karşısına çıkartarak aşkını ilan etmiş oldu.

Soner Sarıkabadayı yine bir yabancı güzelle! Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'dan ilanıaşk!

"TÜRK KÜLTÜRÜNÜ DE ÖĞRETMEK İSTERİM"

Geceye yeni sevgilisiyle el ele gelerek aşklarının ilk fotoğrafını veren Soner Sarıkabadayı, yeni şarkısının yolda olduğunu söyledi. Aşk hayatıyla ilgili olarak da konuşan Sarıkabadayı, "İlişkimiz çok güzel gidiyor. Zamanla isterse Türk kültürünü de öğretmek isterim" dedi.

Soner Sarıkabadayı yine bir yabancı güzelle! Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'dan ilanıaşk!

Sarıkabadayı daha önce Esther adında Hollandalı bir güzelle birlikteydi. İşte Soner Sarıkabadayı'nın Kolombiyalı sevgilisi ve diğer ünlülerin sevgilileri...

Soner Sarıkabadayı yine bir yabancı güzelle! Ünlü şarkıcı Soner Kabadayı'dan ilanıaşk!

Hayko Cepkin - Aslı Kula

Soner Sarıkabadayı yine bir yabancı güzelle! Ünlü şarkıcı Soner Kabadayı'dan ilanıaşk!

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

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