Soner Sarıkabadayı Kolombiya Kraliçesi ile birlikte! Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'dan ilanıaşk!

Soner Sarıkabadayı, önceki akşam Kolombiya Güzellik Kraliçesi Camelo Lopez ile bir davete katıldı. Ünlü müzisyen Soner Sarıkabadayı, daha önce de Hollandalı bir güzelle 3 yıl aşk yaşamıştı. Özel hayatıyla gündemde olmayı tercih etmeyen Sarıkabadayı, yeni sevgilisini basın mensuplarının karşısına çıkartarak aşkını ilan etmiş oldu.

17.04.2019 16:41 - Son Güncelleme: 17.04.2019 16:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





